Ca sĩ Hàn Quốc ngồi tù 10 tháng sau khi cưỡng bức phụ nữ

Ngày 24/2, Tòa án quận trung tâm Seoul kết án Kim Him Chan (B.A.P) 10 tháng tù giam và 40 giờ điều trị tâm lý vì hành vi cưỡng bức phụ nữ.

Chiều 24/2, Newsis, Hankook Ilbo và nhiều tờ báo Hàn Quốc đồng loạt đưa tin cựu thành viên B.A.P - Kim Him Chan - phải ngồi tù 10 tháng với tội danh cưỡng bức phụ nữ. Tòa án quận trung tâm Seoul tuyên án ngay trong phiên xét xử đầu tiên.

Him Chan phải chịu mức án 10 tháng tù giam và bị buộc tham gia chương trình điều chị dành riêng cho tội phạm tình dục trong 40 giờ.

Cựu thành viên B.A.P bị truy tố vì tội hành hung, cưỡng bức phụ nữ. Vụ việc xảy ra vào ngày 24/7/2018 tại một nhà khách ở Namyang (tỉnh Gyeonggi).

Tại đây, nam ca sĩ nhóm B.A.P cùng một số người bạn khác đã tổ chức tiệc rượu. Sau đó, một thành viên trong nhóm báo cảnh sát việc Him Chan giở trò đồi bại với cô tại nhà khách.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Him Chan khai báo với cảnh sát rằng anh và người phụ nữ kia "có tình cảm". Ngược lại, nạn nhân khẳng định cô bị Him Chan tấn công tình dục bằng vũ lực.

Sau khi thẩm vấn nhiều nhân chứng khác nhau, cảnh sát xác định lời tố cáo của người phụ nữ là đúng sự thật. Thẩm phán Jeong Seong-wan - phó chánh án Tòa án quận trung tâm Seoul - trả lời Newsis: "Theo các bằng chứng đã được thẩm tra, lời khai của nạn nhân đủ đáng tin cậy để cơ quan công tố kết án".

Không chỉ bị truy tố tội danh cưỡng bức phụ nữ, rapper 31 tuổi còn bị điều tra do lái xe trong lúc say rượu và gây tai nạn. Vụ việc xảy ra vào tháng 10/2020, khi vụ án quấy rối tình dục vẫn trong quá trình điều tra. Do tội lái xe khi say và gây tai nạn, Kim Him Chan phải dừng toàn bộ hoạt động quảng bá ca khúc solo Reason of My Life.

Kim Him Chan sinh năm 1990, là thành viên của B.A.P. Nhóm nhạc ra mắt khán giả vào năm 2012 và nhanh chóng gặt hái thành công ấn tượng tại thị trường Hàn Quốc. B.A.P từng có lúc được coi là đối thủ đáng gờm của EXO trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Vài năm sau, nhóm phải tại dừng hoạt động do vướng vào vụ kiện hợp đồng với công ty quản lý TS Entertainment. Sau khi trở lại thị trường âm nhạc, B.A.P không duy trì được danh tiếng ở thị trường trong nước, nhưng vẫn là tên tuổi thu hút khán giả quốc tế. Nhóm nổi tiếng với các bản hit One Shot, Warrior, No Mercy, Young Wild and Free, Hands Up…