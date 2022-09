Ca sĩ Hàn Quốc bị giật mic, dọa đánh trên sân khấu

Một người đàn ông mặc quần đùi đã lao lên sân khấu giật mic và định đánh Huh Guk. Nam ca sĩ bị sốc nhưng sau đó vẫn tiếp tục biểu diễn.

Ca sĩ Huh Gak gặp sự cố khi đang biểu diễn. Ảnh: Onews.

Ngày 23/9, tờ Korea Joongang Daily đưa tin nam ca sĩ Huh Gak bị tấn công khi biểu diễn tại Đại học Pohang ở Gyeongsang tối 22/9. Khi Huh Gak đang biểu diễn ca khúc Please Don’t Forget Me, một người đàn ông lao lên sân khấu giật mic. Người này đưa tay định đánh nam ca sĩ thì nhân viên an ninh kịp thời chạy tới ngăn chặn.

Khi bị bảo vệ ngăn cản, người này liên tục la hét: “Không thể ngủ được”. Tờ Sports Khan cho biết thêm khung cảnh lúc đó rất hỗn loạn. Huh Gak bị bất ngờ và chỉ biết ôm ngực đứng nhìn.

Đoạn video ghi lại sự việc đang lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc và nhận nhiều bình luận trái chiều. Công ty quản lý của Huh Gak cho biết nam ca sĩ bị sốc nhưng vẫn tiếp tục biểu diễn. Sự việc không gây ảnh hưởng sức khỏe của ca sĩ.

Sân khấu náo loạn vì sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông. Ảnh: Sports Khan.

Huh Gak (sinh năm 1985) ra mắt năm 2010 sau khi giành chiến thắng trong chương trình âm nhạc Superstar K2 của Mnet. Anh có nhiều ca khúc được công chúng yêu thích như Hello (2011), The Person Who Once Loved Me (2012), Empty Words (2018)…

Trong sự nghiệp, anh giành nhiều giải thưởng như Nghệ sĩ nam xuất sắc tại Soribada Awards, Nghệ sĩ solo xuất sắc, Bản ballad của năm tại Bugs Music Awards, giải Bonsang tại Seoul Music Awards lần thứ 22 hay Nam nghệ sĩ mới của năm tại Gaon Chart Kpop Awards.