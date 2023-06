Ca sĩ Hàn qua đời ở tuổi 33, không có người thân tới nhận

Theo Star News, ba ngày kể từ khi Choi Sung Bong qua đời, lễ tang của nam ca sĩ vẫn chưa được tổ chức. Thi hài của anh vẫn được đặt tại nhà tang lễ của bệnh viện sau khi Viện điều tra Khoa học quốc gia hoàn tất việc khám nghiệm. Tuy nhiên, không có bất cứ người thân nào của Choi Sung Bong đến nhận thi hài.

Một người quen của Choi Sung Bong cho biết sẽ đứng ra tổ chức lễ tang cho anh. Lịch trình tang lễ sẽ được công bố vào tuần sau.

Choi Sung Bong được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul ngày 21/6. Trước khi mất, anh đăng tải đoạn video lên trang cá nhân kèm lời nhắn: "Tôi chân thành xin lỗi những người đã bị tổn hại bởi sai lầm của bản thân. Tôi đã nhiều lần phạm sai lầm. Tôi phải trả giá".

Dựa trên hiện trường cùng bức di thư để lại, cảnh sát cho rằng Choi Sung Bong đã tự sát.

Trước đó, Choi Sung Bong gây chú ý với ồn ào giả mắc bệnh ung thư để lấy tiền hỗ trợ từ người hâm mộ, phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Nam ca sĩ lên tiếng xin lỗi và thừa nhận hành vi sai trái. Anh cho biết các bệnh ung thư là giả. Tuy nhiên, Choi Sung Bong phải đối mặt với chứng rối loạn căng thẳng và trầm cảm.

Choi Sung Bong (1990) nổi tiếng khi giành vị trí á quân mùa 1 của Korea's Got Talent vào năm 2011. Anh được biết đến với biệt danh "Susan Boyle của Hàn Quốc".

Trong một bài phỏng vấn, nam ca sĩ chia sẻ anh bị cha mẹ ruột bỏ rơi khi mới 3 tuổi và được nuôi dạy trong trại trẻ mồ côi.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn sách hay về Kpop: Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.