Ca sĩ Hàn bị điều tra vì lái xe lúc say xỉn

Nam ca sĩ Him Chan thừa nhận anh lái xe trong tình trạng say xỉn. Anh hiện cũng bị kiện tội danh quấy rối tình dục với một phụ nữ.

Ngày 27/10, truyền thông Hàn Quốc đưa tin ca sĩ Him Chan - cựu thành viên nhóm nhạc B.A.P đang bị công an điều tra do gây tai nạn.

Khoảng 11h30 ngày 26/10, nam ca sĩ điều khiển ôtô va vào lan can lề đường gần khu vực Dosan-Daero (Gangnam). Cảnh sát cho biết nam ca sĩ có thể bị thu hồi bằng lái do nồng độ cồn trong máu vượt mức cho phép.

May mắn không có ai bị thương sau vụ tai nạn. Hiện tại, cảnh sát đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc. Về phần Him Chan, cựu thành viên B.A.P thừa nhận anh lái xe trong tình trạng say xỉn.

Him Chan thừa nhận lái xe trong tình trạng say xỉn. Ảnh: Allkpop.

Bên cạnh đó, Him Chan đang là đối tượng bị cáo buộc lạm dụng tình dục - sự việc xảy ra từ năm 2018. Theo dự kiến, phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 18/11.

Tháng 7/2019, phiên xét xử đã diễn ra tại tòa án Quận Trung tâm Seoul (Hàn Quốc). Tại phiên tòa, công tố viên cho biết Him Chan đã đụng chạm vào ngực và sờ mó một người phụ nữ. Nạn nhân cố vùng vẫy và tìm cách thoát chạy nhưng nam ca sĩ vẫn tiếp tục tấn công.

Luật sư của Him Chan thừa nhận việc nam ca sĩ có hành vi đụng chạm và hôn người phụ nữ nhưng phủ nhận tội danh quấy rối tình dục.

Vụ việc xảy ra vào ngày 24/7/2018 tại một nhà khách ở Namyang (tỉnh Gyeonggi). Tại đây, nam ca sĩ nhóm B.A.P cùng một số người bạn khác đã tổ chức tiệc rượu. Sau đó, một thành viên trong nhóm báo cảnh sát việc Him Chan giở trò đồi bại với cô tại nhà khách. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Him Chan khai báo với cảnh sát rằng anh và người phụ nữ kia "có tình cảm". Ngược lại, người phụ nữ này khẳng định cô bị Him Chan tấn công tình dục bằng vũ lực.

Him Chan sinh năm 1990, là thành viên của nhóm nhạc B.A.P. Từ khi ra mắt vào năm 2012, B.A.P không chỉ hoạt động tại Hàn Quốc mà còn lan rộng ra thị trường quốc tế nhờ phong cách âm nhạc cá tính, độc đáo. Nhóm nổi tiếng với các ca khúc One Shot, Warrior, No Mercy, Young Wild and Free, Hands up…