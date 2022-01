Ca sĩ Eun Jung kết hôn với CEO

Hôn phu của cựu thành viên Jewelry là CEO kiêm nhà sản xuất âm nhạc Lim Kwang Wook. Lễ cưới của cặp sao tổ chức vào giữa tháng 1.

Ngày 10/1, Mydaily đưa tin nữ ca sĩ Eun Jung, cựu thành viên nhóm Jewelry, thông báo kết hôn với nhà sản xuất Lim Kwang Wook. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ ảnh cưới và tiết lộ hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày 16/1. Trước đó, cặp sao phải trì hoãn đám cưới do dịch Covid-19.

"Hôn phu của tôi là CEO của Divine Channel, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất Lim Kwang Wook. Anh ấy là sếp, là đồng nghiệp, là bạn thân đã đồng hành bên tôi suốt 8 năm. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, lễ cưới diễn ra đơn giản, nhỏ gọn. Chúng tôi sẽ sống hạnh phúc, và đáp lại sự ủng hộ của khán giả bằng những sản phẩm chất lượng", Eun Jung chia sẻ.

Eun Jung kết hôn với Lim Kwang Wook vào giữa tháng 1. Ảnh: Naver.

Theo Eun Jung, cô và Lim Kwang Wook gặp gỡ tự nhiên nhờ có chung tình yêu với âm nhạc. Trên Chosun Ilbo, nữ nghệ sĩ cho biết họ đã sắp xếp ổn định cho cuộc sống tân hôn, xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

Eun Jung sinh năm 1986. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc Jewelry, ra mắt vào năm 2001. Đến năm 2015, công ty Star Empire Entertainment thông báo Jewelry tan rã.

Sau đó, Eun Jung trở thành nhạc sĩ với bút danh Yorkie và tham gia vào nhóm sản xuất Divine Channel của hôn phu. Cô là đồng tác giả của các ca khúc nổi tiếng như Pit-A-Pat (Twice), I Blame On You (Taeyeon), What Are You Doing (Kang Daniel). Trong khi, Lim Kwang Wook lại là nhà sản xuất đứng sau loạt hit của nghệ sĩ nhà SM Entertainment như SNSD, SHINee, f(x), EXO.