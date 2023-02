Ca sĩ chuyển giới làm nên lịch sử tại Grammy

Từ bé, Petras đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc và bắt đầu đi hát ở một số tụ điểm văn nghệ. Đến năm 2011, ở tuổi 19, cô rời Đức và một mình đến Los Angeles tạo dựng sự nghiệp. Với Petras, đây là quyết định táo bạo và đầy khó khăn. Cô làm việc chăm chỉ để phát hành EP đầu tiên One Piece of Tape và sau đó là đĩa đơn quốc tế I Don't Want It at All. Ảnh: Page Six.