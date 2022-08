Ca sĩ Cẩm Vân: ‘Nhà ven biển là nơi lý tưởng để cân bằng cuộc sống’

Với nghệ sĩ Cẩm Vân và Khắc Triệu, không gian lý tưởng để tận hưởng cuộc sống, nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật là căn hộ ven biển - nơi có khí hậu nắng ấm quanh năm và đủ tiện ích.

Bên cạnh cống hiến cho nghệ thuật và vun vén tổ ấm, niềm vui của nghệ sĩ Cẩm Vân là cùng ông xã Khắc Triệu tận hưởng những chuyến đi. Ngoài căn nhà tại TP.HCM, nữ nghệ sĩ mua second home biển để dành nghỉ dưỡng dịp cuối tuần cùng chồng và các con.

- Nhiều khán giả thắc mắc dù đã nhiều năm cống hiến cho âm nhạc, giọng ca của Cẩm Vân vẫn như ngày chị đôi mươi. Lần gần nhất, ca khúc “Một ngày tôi quên hết” của chị đã vào top trending YouTube, thu về hàng triệu lượt xem. Vậy bí quyết để giữ lửa âm nhạc của chị là gì?

- Điều may mắn nhất là tôi còn đi hát, vẫn được khán giả nhớ đến và mọi người thương mến. Còn về bí quyết, có lẽ là do tôi may mắn tìm được người bạn đời đồng hành trong âm nhạc lẫn cuộc sống. Và không còn gì tuyệt vời hơn khi con gái út Cece Trương cũng nối nghiệp nghệ thuật của gia đình.

Vợ chồng Cẩm Vân dành thời gian nghỉ dưỡng tại thành phố biển.

- Những lúc rời xa ánh đèn sân khấu, sinh hoạt hàng ngày của gia đình Cẩm Vân có gì đặc biệt?

- Chúng tôi tâm niệm mỗi phút bên nhau rất quý giá và đáng trân trọng. Anh Triệu luôn tâm lý, lo lắng và yêu chiều vợ con. Điều này giúp chúng tôi giữ “lửa” hôn nhân. Hai con gái cũng hiếu động, đầy năng lượng như bố mẹ. Do đó cuộc sống của gia đình tôi vui vẻ, hạnh phúc trong mọi khoảnh khắc.

Còn trong tình cảm vợ chồng, chúng tôi vẫn lãng mạn như các cặp đôi trẻ. Dịp cuối tuần, anh Triệu và tôi thường hẹn bạn về nhà ăn uống, ca hát. Cũng có những thời điểm muốn làm mới cảm xúc, chúng tôi nghỉ dưỡng gần nhà, loanh quanh TP.HCM.

Cẩm Vân và Khắc triệu lãng mạn như những cặp đôi trẻ.

- Anh chị có thể chia sẻ thêm về tiêu chí chọn điểm đến du lịch nghỉ dưỡng cho gia đình?

- Vì rất thích đi biển nên vợ chồng tôi thường chọn những thành phố biển nổi tiếng ở Việt Nam để du lịch. Tiện ích đáp ứng sở thích và nhu cầu của 4 thành viên trong gia đình là yếu tố tiên quyết khi tôi chọn điểm đến.

- Được biết gia đình chị đã có chuyến du lịch tại biển Phan Thiết. Trở lại đây sau nhiều năm, cảm xúc của chị thế nào?

- Với tôi, biển Phan Thiết vẫn thế - đẹp, trong xanh, khí hậu nắng ấm. Điểm khác biệt là mọi người có nhiều điểm đến vui chơi, trải nghiệm hơn. Tôi nghĩ sự xuất hiện của những khu đô thị vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng quy mô đã góp phần thay đổi bộ mặt của thành phố biển. Chẳng hạn NovaWorld Phan Thiet, hệ tiện ích ở đây không thiếu thứ gì.

- Đây có phải là lý do gia đình chị dành trọn thời gian chuyến đi để khám phá khu đô thị biển này?

- Đúng thế. Ngoài khí hậu ôn hòa và đường bờ biển dài, khi nghỉ dưỡng tại đây, chúng tôi dễ dàng tận hưởng ẩm thực, vui chơi tại chuỗi thương hiệu quốc tế, sân golf PGA tiêu chuẩn… Hơn cả một điểm vui chơi, NovaWorld Phan Thiet có đầy đủ hệ tiện ích nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Đồng hành cùng gia đình tôi trong chuyến đi còn có các bạn bè. Mọi người đều ngạc nhiên vì Việt Nam có nơi đẹp tựa trời Tây. Trong tương lai, khi cao tốc hoàn thành, thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Phan Thiết sẽ rút ngắn. Chúng tôi có thể cùng bạn bè đến đây mỗi cuối tuần để ngắm biển thư giãn.

Gia đình Cẩm Vân và bạn bè trong chuyến trải nghiệm NovaWorld Phan Thiet.

- Yếu tố nào của thành phố biển NovaWorld Phan Thiet khiến gia đình chị hài lòng nhất?

- Đó chính là sự sôi động, đa dạng tiện ích của NovaWorld Phan Thiet. Trong suốt chuyến đi, vợ chồng tôi đã lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ, đầy năng lượng của các thành viên. Mọi người được thoả sức vui chơi, đánh golf giữa không gian tràn ngập gió biển, ngắm toàn cảnh dự án từ nhà mẫu Boutique Shoptel, nhâm nhi tách cà phê Phindeli tại tuyến phố shophouse, cùng nhau check-in tại Miami Bikini Beach…

Gia đình Cẩm Vân tìm hiểu second home tại NovaWorld Phan Thiet.

Sau chuyến tham quan, tôi thích mê gió biển trong lành, núi đồi xanh mướt tại NovaWorld Phan Thiet. Tôi và ông xã cũng dự định sở hữu sản phẩm tại dự án này.

Trước đó, vợ chồng tôi đầu tư căn second home tại NovaWorld Ho Tram với suối khoáng nóng ngay thềm nhà. Đây là không gian trị liệu sức khỏe, thư giãn dịp cuối tuần cho cả gia đình. Nếu có thêm căn hộ tại Phan Thiết, tôi sẽ để dành cho dịp tụ họp bạn bè hoặc dẫn hai con gái đến ngắm biển, nghỉ ngơi và tận hưởng không khí trong lành.