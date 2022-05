Ca sĩ Brazil bị lửa phụt vào mặt khi đang hát

Xand Avião vẫn ổn sau sự cố bị máy tạo khói phụt lửa vào mặt. Anh cảnh báo đồng nghiệp không nên đến gần thiết bị này.

Ngày 26/5, Daily Mail đưa tin trong show nhạc ở sân vận động Arena das Dunas (thành phố Natal, Brazil), ca sĩ Xand Avião bị cả quả cầu lửa phun thẳng vào mặt khi đứng hát ở rìa sân khấu.

Nguồn tin cho biết sự cố xảy ra giữa chương trình. Khi đó, một trong những chiếc máy tạo khói ở trước sân khấu bị bắt lửa và thổi bùng lên. Avião bất ngờ trước khoảnh khắc đó nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lùi về phía sau.

Video ghi lại cảnh tượng trên cho thấy khán giả tỏ ra bất ngờ, họ la hét và bày tỏ lo lắng cho sự an toàn của thần tượng. May mắn rằng Avião không bị thương. Sau show, anh đã trấn an người hâm mộ thông qua mạng xã hội.

Nam ca sĩ Xand Avião bị lửa phụt vào mặt khi đang biểu diễn ở Brazil. Ảnh: Daily Mail.

"Khi rời sân khấu, tôi cứ tưởng như mình là diễn viên đóng thế cho Nicholas Cage trong Ghost Rider", nam ca sĩ nói đùa. Anh còn cho rằng các nhà làm phim nên liên hệ với quản lý của anh nếu muốn ký hợp đồng đóng phim hành động.

"Gác chuyện cười sang một bên, cảm ơn Chúa vì đó chỉ là trò hù dọa. Tôi không sao đâu", giọng ca sinh năm 1982 nói với 9,7 triệu người theo dõi trên Instagram.

Theo trang G1, sau đó, Xand Avião đáp chuyến bay sang Brazil và xuất hiện ở buổi hòa nhạc khác. Anh bước lên sân khấu với một bên cánh tay được băng kín.

Avião cho biết anh bị cháy hết lông tay sau sự cố, nhưng chia sẻ bằng thái độ hài hước: "Tôi vừa tẩy lông tay bằng vũ lực đấy. Tóc của tôi vẫn nguyên vẹn, mọi thứ đều ổn".

Nam ca sĩ không quên cảnh báo những đồng nghiệp về sự nguy hiểm khi đứng quá gần máy tạo khói: "Các bạn ca sĩ như tôi, hãy cẩn thận với thứ đó. Một số người nghĩ rằng nó không cháy, nhưng nó thực sự cháy và phun lửa kinh khủng đấy".

Xand Avião được biết đến với phong cách nhạc sôi động, tính cách hài hước. Ảnh: @xandavião.

Xand Avião sinh năm 1982, là nghệ sĩ nổi tiếng người Brazil. Anh được yêu mến với phong cách nhạc sôi động qua các ca khúc Balanço da Rede, Superação Digital, Algo Mais...