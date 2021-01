Ca sĩ Billie Eilish ra sách công bố nhiều ảnh riêng tư

Cuốn sách ảnh cá nhân cùng tên của ca sĩ nhạc pop Billie Eilish sẽ ra mắt vào tháng năm tới.

Ngôi sao nhạc pop đình đám Billie Eilish ra mắt cuốn sách ảnh cá nhân, tập hợp hàng trăm bức ảnh ít thấy của cô vào tháng năm tới, nhà xuất bản Grand Central Publishing thông báo ngày 12/1.

Billie Eilish sẽ tiết lộ nhiều bức ảnh cá nhân chưa từng được công bố. Ảnh: AP.

Cuốn sách ảnh có tên Billie Eilish và theo Grand Central Publishing, tác phẩm này sẽ “ghi lại nội tâm của Billie từ trong ra ngoài và mang đến cho độc giả những góc nhìn riêng tư về thời thơ ấu của cô, cuộc sống của cô trong chuyến lưu diễn, cùng nhiều điều khác”.

Cuốn Billie Eilish cũng có cả phần lời nhưng "chủ yếu là ảnh", nhà xuất bản cho biết. Trong tuyên bố mới của mình, ngôi sao Eilish cho hay: “Tôi đã dành nhiều giờ trong những tháng qua để xem lại các album và kho lưu trữ ảnh của gia đình mình, chỉnh sửa tất cả bức ảnh có trong cuốn sách này. Tôi hy vọng bạn cũng yêu nó như tôi”.

Cuốn sách dự kiến ra mắt tháng 5 tới. Ảnh: billieeilish.

Với chất nhạc pop phá cách, tính tới tuổi đời 19 hiện tại, Eilish đã đạt được nhiều thành tích hơn nhiều nghệ sĩ đạt được trong toàn bộ sự nghiệp của họ. Người hâm mộ sẽ được chiêm ngưỡng màn ra mắt của cô với con đường trở thành ngôi sao trong bộ phim tài liệu mới của Apple TV + có tên Billie Eilish: The World's a Little Blurry, ra mắt vào ngày 26/2 tới.

Bộ phim này được sản xuất sau khi Eilish thu âm album đầu tay ăn khách của mình When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Album ra mắt tháng 3/2019 này đã giúp Eilish thống trị giải Grammy 2020, mang về 5 giải thưởng danh giá, bao gồm ca khúc của năm, album của năm, ghi âm của năm, album nhạc Pop xuất sắc và giành giải Nghệ sĩ mới xuất sắc. Eilish là ca sĩ đầu tiên làm được điều này kể từ nhạc sĩ Christopher Cross năm 1981.