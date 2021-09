Ca sĩ biểu tượng của Kpop

Nayeon của TWICE đứng thứ hai với 17.739 phiếu bầu, trong khi Jennie ở vị trí thứ ba với 3.516 phiếu bầu. Nayeon và Jennie là hai trong những nữ thần tượng nổi tiếng nhất Kpop. Nayeon lớn tuổi nhất TWICE nhưng có ngoại hình đáng yêu, trẻ trung và thường được so sánh với một chú thỏ.