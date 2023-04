Ca sĩ Bảo An trước khi 'suy sụp vì tin tiêu cực'

Chiều 12/4, chị Ái Phương cho biết Bảo An đang trải qua thời gian khủng hoảng vì bị tung tin tiêu cực. Cô là giọng ca nhí nổi tiếng có nhiều MV đạt hàng trăm triệu lượt xem.

Ngày 12/4, chị Ái Phương - mẹ của Bảo An - cho Zing biết đã cùng con gái tới trụ sở công an phường Tân Định, quận 1 để trình báo việc thời gian qua ca sĩ nhí liên tục bị vu khống giật chồng, mang thai. Việc bị một tài khoản liên tục tung tin tiêu cực khiến Bảo An khủng hoảng tinh thần, mất ăn mất ngủ, dẫn đến sức khỏe sa sút.

Ca sĩ nhí bị sốc, lo sợ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngoài ra, giọng ca 17 tuổi đang trong thời gian chuẩn bị thi cử. Đó cũng là lý do thời gian qua Bảo An khá im ắng.

Chủ nhân MV hàng trăm triệu lượt xem

“Xúc xắc xúc xẻ / Năm mới năm mẻ / Nhà nào còn thức / Mở cửa cho chúng tôi”, câu hát này hẳn đã khắc sâu vào tâm trí biết bao khán giả trẻ, đặc biệt các em nhỏ. Đây là ca từ của bài hát Xúc xắc xúc xẻ nổi tiếng do Bảo An thể hiện. Con số 426 triệu lượt xem chứng tỏ suốt 12 năm qua Xúc xắc xúc xẻ đã được yêu mến thế nào. Ở kênh chính thức của Bảo An, MV này cũng đạt tới 289 triệu lượt xem.

Bảo An còn có MV khác là Bé chút chít đạt 140 triệu lượt xem. Với những con số kể trên, “sao nhí triệu view” hay “cô bé triệu view” đã trở thành biệt danh gắn liền với Bảo An. Cô là ca sĩ Việt đầu tiên có MV cán mốc 100 triệu lượt xem.

Ruby Bảo An (tên đầy đủ Nguyễn Ngọc Bảo An) sinh năm 2006, tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc từ khi còn nhỏ. Năm 5 tuổi, Bảo An xuất hiện trên Đồ Rê Mí. Đây là cuộc thi đầu tiên trên truyền hình Bảo An tham gia. Sau đó, Bảo An tiếp tục tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc khác như Gương mặt thân quen nhí 2014, Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids).

Ngoài ca hát, Bảo An còn làm MC hay đóng phim. Cô tham gia một số bộ phim, sitcom như Cưới chạy kịp xuân, Bếp của mẹ, Xin đừng bỏ con mẹ ơi…

Chia sẻ về việc bước chân vào showbiz quá sớm, Bảo An từng nói với Zing: “Ai cũng cho rằng tôi mất tuổi thơ khi vào showbiz sớm. Tôi không thấy bản thân bị ảnh hưởng xấu. Ngược lại, tôi cảm thấy có nhiều niềm vui, được gặp gỡ nhiều người. Đó là trải nghiệm một cô bé không dễ gì có được”.

Bảo An nổi tiếng từ khi còn nhỏ. Ảnh: Anh Khoa.

Sự nghiệp chững lại

Có ngoại hình sáng, tham gia nhiều lĩnh vực, chương trình âm nhạc, Bảo An được kỳ vọng là gương mặt tiêu biểu ở Vpop. Tuy nhiên, đang ở tuổi 17 nên Bảo An tập trung hoàn thành việc học trung học phổ thông.

Bảo An cho biết chỉ nhận show vào thời gian rảnh hoặc cuối tuần. Giọng ca nhí không muốn tận dụng sức nóng để vội vàng chạy show. Cô giải thích: “Tôi còn nhỏ, còn cả quá trình dài để phấn đấu. Cơ hội phía trước cũng nhiều, vì thế tôi cứ bình tĩnh học và làm việc”.

“Tôi đã lên cấp 3 rồi, chương trình học khá nặng nên phải chăm chỉ hơn. Nhưng tôi vẫn sẽ đi hát, ra mắt những ca khúc phù hợp lứa tuổi. Mục tiêu đường dài của tôi là hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, theo đuổi nghề ca sĩ”, cô nói thêm.

Do đó, Bảo An chỉ thỉnh thoảng tham gia một số chương trình truyền hình, sự kiện âm nhạc nhỏ. Cuối năm 2022, Bảo An đảm nhận một vai diễn trong phim chiếu mạng Thời hoa dại.

Trong những năm qua, Bảo An thường kết hợp với Gia Khiêm ở nhiều MV, video cover hoặc các hoạt động khác. Cô cũng hợp tác Thiên Khôi cover bài hát Thằng điên hay cùng Chí Thiện ra mắt MV.

Đầu tháng 2/2022, Bảo An kết hợp với Gia Khiêm phát hành MV Vệ tinh của riêng em. Bài hát có giai điệu dễ nghe và mang đến không khí vui vẻ phù hợp với lứa tuổi của hai ca sĩ. Giọng hát của Bảo An được đánh giá trưởng thành hơn trước. Tuy nhiên, Vệ tinh của riêng em thiếu sự đột phá, mới mẻ so với thị trường nên thành tích kém xa sản phẩm thời nhỏ của Bảo An. MV chỉ đạt hơn 239.000 lượt xem sau khoảng một năm ra mắt. Sự nghiệp của Bảo An thời gian gần đây có phần chững lại.

Khi được hỏi về vấn đề này, Bảo An trả lời: “Tôi nghĩ ngày nhỏ mình nổi tiếng hơn, giờ không được như trước nữa. Nhưng tôi không buồn phiền hay chán nản gì, vì nhỡ đâu mai này tôi lại ‘bật lên’ được, nổi tiếng hơn cả ngày xưa thì sao?”.

Hiện tại, ngoài học văn hóa, Bảo An duy trì việc học hát, học nhảy, tập đàn piano. Cô theo học trường nhạc của nhạc sĩ Đức Trí suốt nhiều năm qua. Cô đang cố gắng tập nhiều kỹ thuật hát giả thanh bởi chất giọng mỏng, thiếu nội lực. Bảo An thừa nhận đến tuổi dậy thì, giọng của cô trầm xuống, không hát cao được như xưa.

Bảo An thời gian qua liên tục bị tố giật chồng. Ảnh: Anh Khoa.

Suy sụp vì bị vu khống

Trước khi cùng mẹ gửi đơn trình báo tới công an, Bảo An từng bức xúc việc bị vu khống trên trang cá nhân.

Cô cho biết: “Thời gian qua, một cá nhân có những hành động và lời nói sai sự thật, mang tính chất vu khống, lăng mạ, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của Bảo An. Những việc làm này không chỉ mang lại rất nhiều phiền toái đến cuộc sống, công việc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của Bảo An, người thân. Tài khoản này còn có hành vi phát tán những thông tin sai sự thật đến tất cả người thân quen và nhà trường nơi tôi đang học”.

Bảo An khẳng định thông tin cô giật chồng, mang thai mà tài khoản nói trên đưa ra hoàn toàn sai sự thật. Cô cho biết đã thu thập tất cả bằng chứng để làm việc với cơ quan chức năng.

Trao đổi với Zing chiều 12/4, chị Ái Phương nói thêm: “Tôi từng nói chuyện với tài khoản đó và hỏi tại sao vu khống, quấy rối Bảo An. Khi tôi yêu cầu bằng chứng, tài khoản đó tiếp tục thách thức. Tôi thậm chí dọa báo công an nhưng nhận lại những ngôn ngữ thô tục. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp tình trạng đó. Gần đây, tài khoản này thậm chí dọa tạt axit. Do đó, tôi không thể im lặng được nữa mà phải trình báo cơ quan chức năng".