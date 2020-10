Ca sĩ Ayaka Yasumoto mắc ung thư ở tuổi 22

Nữ ca sĩ Ayaka Yasumoto hoảng sợ nhưng cố trấn an bản thân phải lạc quan trước căn bệnh quái ác.

Ngày 29/10, trên tài khoản mạng xã hội, Ayaka Yasumoto thông báo bác sĩ chẩn đoán cô mắc ung thư hạch ác tính sau khi kiểm tra sức khỏe tổng quát. Tâm trạng ban đầu của Ayaka là hoảng sợ.

"Tôi không muốn khiến các bạn lo lắng. Hãy chờ tôi, tôi sẽ ổn và sẽ nỗ lực hết mình để ca hát. Tạm thời tôi phải nghỉ ngơi để tập trung trị bệnh. Tôi sẽ thông báo khi nào mình trở lại vào lúc sau", nữ ca sĩ nói.

Ayaka không tiết lộ mình mắc ung thư giai đoạn nào. Theo truyền thông Nhật Bản, giọng ca 22 tuổi cố trấn an bản thân phải mạnh mẽ để chiến đấu với bệnh tật.

Ayaka Yasumoto tạm dừng ca hát để điều trị ung thư. Ảnh: Instagram NV.

Thông qua Instagram, Ayaka chia sẻ nhiều về triết lý sống như một sự tự động viên. Dưới phần bình luận, người hâm mộ cầu chúc nữ ca sĩ luôn nghĩ tích cực và lạc quan.

Trước đó, Ayaka nhận thấy cơ thể không khỏe nên đến gặp bác sĩ và phát hiện bệnh tình. Nguồn tin cho hay sức khỏe của nữ ca sĩ suy yếu từ tháng 10 năm ngoái, vì thế cô không góp mặt cùng nhóm Shiritsu Ebisu Chuugaku thời gian qua.

Ayaka Yasumoto sinh năm 1998 tại thủ đô Tokyo. Cô gái cao 1,66 m là thành viên nổi tiếng trong nhóm nhạc Shiritsu Ebisu Chuugaku. Một số ca khúc gây chú ý của nhóm như Ponpara Pecoruna Papiyotta, Hanseikiyuutousei, Four Taste In One...

Các thành viên của Shiritsu Ebisu Chuugaku. Ảnh: Jpopasia.

Trước Ayaka Yasumoto, nhiều sao Nhật Bản cũng phát hiện mắc ung thư khi còn trẻ. Năm 2018, diễn viên Maryjun Takahashi thông báo cô mang trong mình căn bệnh ung thư cổ tử cung ở tuổi 30.

Ca sĩ Tsukasa Sano cũng phát hiện bị căn biệt quái ác này kèm lupus ban đỏ. Cô bắt đầu yếu dần từ tháng 10/2018 và qua đời nửa năm sau đó.