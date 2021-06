Ca sĩ ảo làm gia tăng vấn nạn video khiêu dâm ở Kpop

Trong bài viết của The Korea Times, giới chuyên gia nhận định sự xuất hiện của các ca sĩ ảo làm nghiêm trọng thêm vấn nạn video khiêu dâm ở Kpop.

Vào tháng 3, nhóm nhạc nữ Eternity đã ra mắt với ca khúc I'm Real. 11 thành viên hoạt động không khác gì các nhóm nhạc nữ thông thường, ngoại trừ việc họ không phải người thật. Eternity gồm những thành viên ảo được tạo ra thông qua trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất.

Giám đốc điều hành Park Ji Eun của công ty đồ họa AI Pulse 9 ra mắt Eternity với niềm tin các thành viên AI có thể trở thành người thay đổi cuộc chơi ở Kpop bằng những khía cạnh độc đáo.

"Không giống các ca sĩ thật, thành viên AI có thể tự do thể hiện bản thân và cân nhắc các vấn đề xã hội đa dạng vì họ ít bị tổn thương hơn trước những bình luận và chỉ trích ác ý", Park Ji Eun nói trong cuộc phỏng vấn gần đây với The Korea Times.

"Là một người sáng tạo, tôi cũng có thể thêm nhiều yếu tố kỳ ảo và hấp dẫn vào các thành viên, giúp họ dễ phân biệt hơn so với các nghệ sĩ Kpop hiện có", cô nhấn mạnh.

Sự hiện diện ngày càng tăng của AI ở Kpop

Eternity có "vũ trụ" của riêng mình, do Park Ji Eun và các đồng nghiệp của cô tạo ra. Trong vũ trụ này, các thành viên là người ngoài hành tinh đến từ một hành tinh xa xôi tên là Aian. Họ được phái đến Trái Đất để giao lưu với công chúng và tìm ra giải pháp cứu hành tinh đang bị đe dọa của họ.

Park giải thích: “Chúng tôi sử dụng công nghệ Deep Real AI để tạo ra 101 khuôn mặt khác nhau. Công nghệ này cho phép chúng tôi tạo ra những hình ảnh giống như tranh vẽ về con người và các vật thể khác nhau. Sức mạnh của nó nằm ở các chi tiết. Thông qua công nghệ này, chúng tôi có thể tạo ra một loạt khuôn mặt với biểu cảm và đặc điểm khác nhau".

Các thành viên của Eternity được tạo bởi công nghệ AI.

Nỗ lực mới của Pulse 9 dường như đã thu hút được sự chú ý của công chúng. MV I'm Real đạt được 570.000 lượt xem trên YouTube, trong khi clip phỏng vấn các thành viên cũng vượt quá 100.000 lượt.

"Họ trông rất thật. Tôi nóng lóng chờ đợi những dự án tiếp theo của nhóm nhạc thú vị này", một khán giả nhận xét về video phỏng vấn của thành viên Seo A.

Nhưng việc các thành viên AI không thể gặp gỡ người hâm mộ có thể là trở ngại lớn đối với họ vì giao tiếp thường là chìa khóa thành công của các ngôi sao Kpop. Liên quan đến vấn đề này, Park Ji Eun cho biết cô đã suy nghĩ một số cách để kết nối các thành viên AI với người hâm mộ.

"Chúng tôi đang có kế hoạch sử dụng các công nghệ đa dạng như thực tế tăng cường (AR) và ảnh ba chiều để giúp Eternity xây dựng mối quan hệ với người hâm mộ", cô nói.

Eternity chỉ là một trường hợp chứng tỏ sự hiện diện ngày càng tăng của AI ở Kpop. aespa - nhóm nhạc của SM Entertainment - cũng đang tìm cách chiếm ưu thế trên thị trường và làm phong phú thêm trải nghiệm của người hâm mộ bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến này.

Tháng 11/2020, SM Entertainment giới thiệu nhóm nhạc nữ mới aespa. aespa ra mắt với concept chưa từng có ở Kpop. Nhóm nhạc gồm 4 thành viên là người thật - Karina, Winter, Giselle, Ningning - và phiên bản ảo của họ được tạo bởi AI. Trong cuộc họp báo trực tuyến vào tháng 5, Karina nói rằng aespa là nhóm nhạc 8 thành viên.

Mỗi thành viên của aespa đều có phiên bản ảo.

"aespa là sự sáng tạo vượt qua ranh giới giữa thực tế và thực tế ảo", nhà sản xuất của SM, Lee Soo Man cho biết trong Diễn đàn Công nghiệp Văn hóa Thế giới (WCIF) vào tháng 10/2020.

"Nhóm nhạc phản ánh tương lai của chúng tôi, xoay quanh những người nổi tiếng và nhân vật ảo. Các thành viên người thật của aespa và nhân vật ảo của họ sẽ tương tác với nhau thông qua các phương tiện kỹ thuật số. Họ cộng tác và trưởng thành cùng nhau".

Trước aespa, K/DA - nhóm nhạc nữ ảo bao gồm 4 nhân vật từ trò chơi trực tuyến nổi tiếng Liên minh huyền thoại (LoL) - ra mắt với đĩa đơn Pop/Stars vào năm 2018. MV hiện đạt 440 triệu lượt xem.

Ca sĩ ảo tạo ra nguồn doanh thu mới

Bài viết trên The Korea Times đặt câu hỏi tại sao mọi người lại đắm chìm vào việc sản xuất các ca sĩ ảo nhờ AI? Theo The Korea Times, ca sĩ ảo tận hưởng tuổi trẻ vĩnh cửu và có thể làm việc suốt ngày đêm. Họ cũng không có bê bối. Đối với người sản xuất, họ không chỉ hiệu quả mà còn ít rủi ro hơn người thật.

Lee Hye Jin, giáo sư tại trường Truyền thông Annenberg cho biết: “Không bị ràng buộc về thể chất lẫn cảm xúc, ca sĩ ảo dễ dàng kiểm soát và phổ biến rộng rãi hơn”.

Cô giải thích thêm: "Ngành công nghiệp Kpop đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ mới trong vài năm qua. Các công ty như JYP, YG và HYBE đầu tư vào công ty ứng dụng avatar, Zepeto và sử dụng nền tảng này cho các cuộc gặp gỡ người hâm mộ ảo”.

“SM cũng đầu tư vào công nghệ ảo và tích hợp thành công nó vào Beyond Live - một dịch vụ phát trực tuyến các sự kiện âm nhạc. Các ca sĩ ảo cho phép công ty tạo ra nguồn doanh thu mới và mở rộng tài sản trí tuệ của họ", chuyên gia tiếp tục.

Kang Shin Kyu, nhà nghiên cứu tại Tập đoàn Quảng cáo Phát thanh Truyền hình Hàn Quốc (KOBACO), cho rằng tiến bộ của công nghệ là yếu tố góp phần làm nên sự nổi tiếng của các ngôi sao ảo.

Ông nói: “Công nghệ ngày nay có thể cung cấp nội dung chất lượng hơn cho con người. Trong bối cảnh đó, ngày càng nhiều người, đặc biệt thế hệ millennials và Z bị thu hút bởi những hành động do AI hỗ trợ. Đại dịch Covid-19 cũng là lý do khiến nhiều khán giả muốn trải nghiệm kỹ thuật số giải trí. Do đó, số lượng ngôi sao ảo có thể tăng lên trong thời gian tới".

K/DA khá thành công dù là nhóm nhạc ảo.

Nhưng Lee Hye Jin nhấn mạnh các ngôi sao ảo sẽ chỉ được sử dụng để phụ họa cho các thần tượng thật thay vì hoàn toàn thay thế họ. Theo giáo sư, ngôi sao ảo không thể hình thành mối liên kết tình cảm với người hâm mộ.

Lee Hye Jin nói: “Mặc dù các thần tượng AI được ban cho những tính cách độc đáo, dựa trên thị hiếu của khán giả. Nhưng làm thế nào người hâm mộ có thể thích hoặc nuôi dưỡng tình cảm với các thực thể không thực sự tồn tại?".

Không nên bỏ qua các vấn đề đạo đức, bản quyền

Các nhóm nhạc được tạo ra bởi AI đã đưa ra một hướng đi mới, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức đáng kể. Nhiều người lo lắng các ca sĩ ảo có thể trở thành “mồi ngon” của những video khiêu dâm.

Trước đó, nhiều người nổi tiếng đã trở thành nạn nhân của công nghệ Deepfake. Deepfake là công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra hình ảnh giả. Sử dụng kỹ thuật này, khuôn mặt của phụ nữ trong một video có thể được thay thế bằng khuôn mặt của người khác, kể cả ngôi sao nổi tiếng.

Một số người tin rằng nhân vật ảo có nhiều khả năng bị khai thác trong vấn nạn Deepfake hơn, vì họ không phải con người. Mặc dù những người sáng tạo của họ hứa hẹn thực hiện hành động pháp lý nghiêm ngặt chống lại bất kỳ kẻ vi phạm pháp luật nào, nhưng những lo lắng vẫn đang gia tăng.

"Việc họ không phải người thật có thể khuyến khích và biện minh cho một số kẻ gian sử dụng hình ảnh của họ cho mục đích khiêu dâm mà không nghĩ đến hậu quả", Lee Hye Jin chỉ ra.

Kang Shin Kyu giải thích thêm: "Trong trường hợp của aespa, các thành viên là người thật có cùng danh tính với nhân vật ảo của họ. Nếu nhân vật ảo của họ trở thành nạn nhân của tội phạm tình dục kỹ thuật số, các thành viên thật cũng có khả năng bị ảnh hưởng".