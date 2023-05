Ca sĩ Anh Thơ phản hồi tin 'bùng show, đòi cát-xê 86 triệu đồng'

Anh Thơ cho biết cô sơ suất nên nhận lịch hai chương trình cùng thời điểm. Nữ ca sĩ đã gửi lời xin lỗi ban tổ chức và giải quyết sự việc ổn thỏa.

Trao đổi với Zing, ca sĩ Anh Thơ cho biết những thông tin trên mạng xã hội về việc cô đột ngột hủy show chương trình Mạch nguồn Ví, Giặm và đòi giá cát-xê 86 triệu đồng là không đúng sự thật.

Theo nữ ca sĩ, cô sơ suất nên nhận trùng lịch hai chương trình cùng thời điểm. Vì thế, chiều 11/5, sau khi phát hiện sự việc, cô đã liên hệ cho ban tổ chức của hai chương trình để giải quyết. May mắn, cô được ban tổ chức Mạch nguồn Ví, Giặm thông cảm. Nữ ca sĩ sau đó đã trả lại tiền vé, chi phí phối khí.

Ca sĩ Anh Thơ phủ nhận thông tin đòi cát-xê 86 triệu đồng. Ảnh: NVCC.

Anh Thơ phủ nhận thông tin cô đòi cát-xê 86 triệu đồng. Nữ ca sĩ nói cô chỉ lấy cát-xê 10 triệu đồng và mong chờ đến ngày diễn ra chương trình ở Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Tuy nhiên, do nhầm lẫn cá nhân, cô buộc phải hủy show.

"Sự việc lần này hoàn toàn xảy ra ngoài mong muốn của Anh Thơ. Tôi gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức, các khán giả đã luôn yêu quý, đặc biệt là người hâm mộ ở Nghệ An và gia đình các nghệ sĩ", nữ ca sĩ chia sẻ.

Zing liên hệ NSND Tiến Thọ - Tổng đạo diễn chương trình Mạch nguồn Ví, Giặm - nhưng chưa nhận được phản hồi.

Mạch nguồn Ví, Giặm diễn ra vào ngày 14/5 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, để tưởng nhớ, tri ân các nhạc sĩ tài hoa của quê hương xứ Nghệ: Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Tài Tuệ, Hồng Đăng, Nguyễn Trọng Tạo và An Thuyên.

Chương trình do NSND Nguyễn Tiến Thọ làm tổng đạo diễn, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Thanh Lam, Phạm Phương Thảo, Tiến Lâm, Đức Long, Bùi Lê Mận, Huyền Trang… Nhạc sĩ An Hiếu - con trai cố nhạc sĩ An Thuyên làm cố vấn nghệ thuật.