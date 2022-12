Ca sĩ 78 tuổi bị sơ tán khỏi sân khấu khi đang hát

Patti LaBelle - chủ nhân ca khúc "On My Own" - cùng toàn bộ khán giả bị sơ tán khẩn cấp trong sự kiện âm nhạc tại Milwaukee vì nhà hát bị đe dọa đánh bom.

Buổi biểu diễn ở Milwaukee bị đe dọa khủng bố. Ngày 11/12, tờ New York Post đưa tin Patti LaBelle phải rời sân khấu giữa buổi biểu diễn ở Milwaukee tối thứ Bảy sau khi địa điểm này bị đe dọa đánh bom. Trong clip được ghi lại, hai người đàn ông đã bất ngờ lao lên sân khấu và giật lấy mic từ LaBelle khi bà đang phát biểu trước đám đông. Nữ ca sĩ 78 tuổi chỉ kịp hét lên: “Gượm đã” trước khi bị họ kéo vào cánh gà trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Mọi việc xảy ra chóng vánh tới mức bà còn để rơi bó hoa được trao tặng trên sân khấu chương trình. Ngay lập tức, đám đông trở nên nhốn nháo vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Các nhà chức trách sau đó đã sơ tán khẩn cấp mọi người khỏi nhà hát. Theo thông cáo của cảnh sát địa phương, buổi biểu diễn bị hủy bỏ vì nhận được đe dọa đánh bom nặc danh. Một video khác được quay bên ngoài rạp hát cho thấy nhiều khán giả hâm mộ đang đứng đợi trên đường để cập nhật tình hình. “Chúng tôi không biết liệu mình có thể trở lại đó hay không. Có vẻ như bây giờ mọi thứ đã bị hoãn lại”, một người chia sẻ trên video. Patti LaBelle được dìu xuống khi đang phát biểu trên sân khấu. Ảnh: Twitter. Đoạn clip ghi lại vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên Twitter. Người dùng đồng loạt bày tỏ sự tiếc nuối và cảm thông cho màn trình diễn dang dở của Patti LaBelle. Họ lên án gay gắt hành vi dọa đánh bom. “Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Sở cảnh sát Milwaukee cũng như các nhân viên của chúng tôi vì đã giúp mọi người sơ tán an toàn và trật tự. Chúng tôi đang làm việc với nghệ sĩ để sắp xếp lại buổi biểu diễn này”, đơn vị tổ chức sự kiện cho biết.

Tống Khang