Ca sĩ 19 tuổi Thái Lan xin lỗi sau vụ tự đăng clip nóng với bạn gái

First Anuwat thừa nhận sai lầm khi tự đăng clip nóng lên trang cá nhân. Anh xin lỗi bạn gái, người hâm mộ và tạm ngưng hoạt động sau vụ việc.

Sáng 15/4, The Standard đưa tin First Anuwat phải tạm ngưng hoạt động vô thời hạn vì đăng clip nóng với bạn gái lên trang Instagram. Theo The Standard, LOVEiS Entertainment - công ty quản lý của First Anuwat - đã yêu cầu anh ngừng mọi hoạt động ca hát và đến xin lỗi nạn nhân trong clip cũng là bạn gái anh.

First Anuwat mất điểm với công chúng Thái Lan sau vụ việc.

First Anuwat xác nhận anh và cô gái trong clip đã yêu nhau 3 năm. Sau khi First Anuwat giải thích anh vô tình đăng nhầm clip trong lúc chỉnh sửa, bạn gái thông cảm cho nam ca sĩ.

First Anuwat cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Anh thừa nhận sai lầm và hành động thiếu suy nghĩ. “Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người vì hành động sai trái. Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã nói chuyện với nạn nhân trong video. Tôi xin lỗi và chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp”, anh chia sẻ.

Nam ca sĩ First Anuwat cho biết đã lập tức xóa bỏ đoạn clip nhưng nó vẫn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan. Thậm chí, hashtag #firstanuwat trở thành xu hướng số một trên Twitter Thái Lan. Công chúng chỉ trích hành động phản cảm của nam ca sĩ 19 tuổi.

First Anuwat sinh năm 2002, nổi tiếng nhờ việc cover những bài hát nổi tiếng. Trong đó bản cover 40 km/hr do anh thể hiện hiện đạt 74 triệu lượt xem. Nam ca sĩ chính thức ra mắt ngày 20/8/2020.