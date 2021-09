Ca sĩ 18 tuổi Olivia Rodrigo thắng lớn tại MTV VMAs 2021

MTV Video Music Awards (MTV VMAs 2021) diễn ra ngày 12/9 (giờ địa phương) tại Brooklyn’s Barclays Center, New York, Mỹ. Năm nay, Justin Bieber lập kỷ lục đề cử với 7 hạng mục, sau đó là Megan Thee Stallion với 6 đề cử.

Theo sau Bieber và Stallion là Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Lil Nas X, Giveon và Olivia Rodrigo với 5 đề cử.

Trong số những giải thưởng quan trọng, Olivia Rodrigo được xướng tên ở ba hạng mục. Với Drivers License, ngôi sao gen Z giành giải Bài hát của năm, Màn trình diễn đột phá của năm và Ca sĩ mới xuất sắc. Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS giành chiến thắng hạng mục Nhóm nhạc của năm và Ca khúc Kpop của năm tại MTV Video Music Awards 2021.

Do diễn ra trong mùa dịch, chỉ một số ngôi sao tham dự thảm đỏ. Những cái tên hạng A có mặt tại sự kiện là Megan Fox - Machine Gun Kelly, Doja Cat, Lil Nas X, Kourtney Kardashian và bạn trai Travis Barker, cặp Camila Cabello - Shawn Mendes, Olivia Rodrigo...

Đáng chú ý, Madonna bất ngờ xuất hiện tại lễ trao giải. Nữ hoàng nhạc pop diện trang phục gợi cảm và có màn phát biểu ngắn trong chương trình.

Danh sách giải thưởng quan trọng của MTV VMAs 2021:

MV của năm: Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

Nghệ sĩ của năm: Justin Bieber

Ca khúc của năm: Drivers License - Olivia Rodrigo

Nghệ sĩ mới xuất sắc: Olivia Rodrigo

Nhóm nhạc của năm: BTS

Màn trình diễn đột phá của năm: Drivers License - Olivia Rodrigo

Video có thông điệp ý nghĩa: Your Power - Billie Eilish

Màn hợp tác xuất sắc: Kiss Me More - Doja Cat ft. SZA

Ca khúc nhạc pop xuất sắc: Peaches - Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon.

Ca khúc hip-hop xuất sắc: Franchise - Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A

Ca khúc Kpop xuất sắc: Butter - BTS

Ca khúc alternative xuất sắc: My Ex's Best Friend - Machine Gun Kelly ft. Blackbear

Ca khúc rock xuất sắc: Last Train Home - John Mayer

Ca khúc Latin xuất sắc: Lo Vas A Olvidar - Billie Eilish & ROSALÍA

Ca khúc R&B xuất sắc: Leave the Door Open - Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic