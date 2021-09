Ca sĩ 18 tuổi Olivia Rodrigo gây sốt trong năm thế nào?

Traitor: Dù không phải đĩa đơn được quảng bá rầm rộ trong album Sour, tác phẩm vẫn được số đông khán giả yêu thích khi đạt hạng 9 BXH Mỹ, vào top 10 ở Anh, New Zealand, Australia, Canada, Ireland. Bài hát kết hợp 2 dòng nhạc indie pop và guitar-rock ballad, nói về cảm giác bị phản bội khi thấy người yêu cũ bước vào mối quan hệ mới. Giới mê nhạc phỏng đoán, Traitor viết về nam diễn viên kiêm ca sĩ Joshua Bassett - người đóng chung Olivia trong High School Musical: The Musical: The Series.