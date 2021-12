Cà phê phin - nét văn hóa đặc trưng của người Việt

Dân sành có nhiều cách để tạo nên và thưởng thức một ly cà phê chuẩn vị, song pha phin vẫn là "chân ái" với nhiều người Việt.

Lặng ngắm những giọt rơi tí tách từ chiếc phin nhỏ trong buổi sáng thật "chill" hay một buổi chiều trầm lắng, rồi nhâm nhi từng ngụm, đó có lẽ là hình ảnh gắn liền với nhiều người Việt yêu cà phê phin.

Văn hóa thưởng cà phê phin

Là người Việt, ít ai không biết đến cà phê phin. Cà phê phin không chỉ dừng ở một phong cách thưởng thức, mà còn là nét văn hóa ăn sâu vào tiềm thức nhiều người. Từ một thức uống du nhập, theo thời gian, người Việt đã thay đổi cách pha chế và thưởng thức để ly cà phê trở thành nét đặc trưng văn hóa không thể trộn lẫn.

Cà phê phin là thức uống quen thuộc với người Việt Nam.

Ly cà phê phin đặc biệt ở chỗ người ta có thể thưởng thức chậm rãi, "lắng nghe" vị đắng nhẹ, đậm đà của từng giọt thấm nơi đầu lưỡi, hít hà mùi thơm quyến rũ của cà phê được rang xay đúng độ... Trong khi dòng cà phê Espresso pha máy phần nào bị làm nhạt đi với nhiều cách biến tấu, ly cà phê của người Việt vẫn giữ nguyên hương vị.

Để tạo nên một ly cà phê phin cần nhiều "thủ thuật" và sự tinh tế. Từ khâu chọn hạt đến cách pha chế đều đòi hỏi tâm huyết và sự tỉ mỉ. Trước tiên, bạn phải có những hạt cà phê truyền thống, được rang đúng độ để vừa thơm, vừa không có mùi khét. Tại Việt Nam, hầu như chỉ hạt cà phê robusta đến từ Tây Nguyên nắng gió mới đạt chuẩn tạo nên ly cà phê phin với hương vị bao người mê đắm.

Hạt robusta góp phần tạo nên ly cà phê chuẩn “phin”.

Bạn có thể dễ dàng nhận biết robusta bằng những đặc điểm như hạt tròn và nhỏ, rãnh giữa thường dáng thẳng. Hạt cà phê robusta thường có màu đậm, với hàm lượng caffeine 2-4%, nhiều hơn gần gấp đôi hạt arabica. Đây cũng là loại hạt được trồng nhiều tại Việt Nam.

Ở công đoạn pha chế, phin phải được tráng nóng trước khi cho khoảng 20 g cà phê, rồi đổ 25 ml nước sôi vào. Sau khi chờ 3 phút để bột cà phê nở ra, người pha tiếp tục cho thêm 50 ml nước sôi, thêm đường hoặc sữa đá tùy gu để có được ly thức uống chuẩn vị.

Tìm hạt cà phê chuẩn "phin"

Nhiều người cho rằng giới trẻ ngày nay đang sống gấp, thích những cốc cà phê pha nhanh, tiện lợi và đẹp mã. Với họ, cốc cà phê đôi khi chỉ như một thức uống giúp tăng sự tỉnh táo.

Nhiều người trẻ có thú vui tụ tập bên những ly cà phê chuẩn “phin” đậm vị.

Tuy nhiên, đâu đó vẫn có nhiều người trẻ mỗi cuối tuần rảnh rỗi lại rủ nhau tới quán cà phê trong phố cổ, trên vỉa hè để tụ tập bên ly cà phê phin tí tách. Đó là chưa kể đến những người lớn lên cùng ly cà phê phin, trung thành với thức uống này từ nhiều năm nay.

