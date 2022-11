Cà phê giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Các nhà nghiên cứu phát hiện việc thường xuyên uống cà phê chứa caffeine có thể giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Cà phê có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: iStock.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), hơn 37 triệu người ở Mỹ phải đối mặt với bệnh tiểu đường. Theo Eat This Not That, uống cà phê có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ đã kiểm tra 4.522 phụ nữ tham gia có tiền sử đái tháo đường thai kỳ (GDM).

Nghiên cứu này theo dõi những người tham gia từ năm 1991–2017, việc kiểm tra được thực hiện 2-4 năm/lần để lưu ý các yếu tố khác nhau như thói quen lối sống, bệnh tật, chế độ ăn uống — bao gồm cả việc tiêu thụ cà phê chứa caffein và không chứa caffeine.

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà nghiên cứu thấy 979 người tham gia đã mắc bệnh tiểu đường loại 2. Kết quả cũng cho thấy thường xuyên uống cà phê chứa caffein có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

"Nghiên cứu này quan trọng vì nó cho thấy cà phê có tác động tích cực đến cuộc sống của phụ nữ, những người có nhiều khả năng mắc bệnh tiểu đường loại 2", Amber Dixon - Giám đốc điều hành, chuyên gia dinh dưỡng và y tá lão khoa tại Elderly Assist Inc - nói.

"Thành phần chính trong cà phê là caffeine, một chất kích thích có thể giúp giảm lượng đường trong máu. Điều này là do caffeine ngăn chặn các thụ thể adenosine trong não, làm giảm mức insulin và tăng khả năng hấp thụ glucose", chuyên gia dinh dưỡng Amber Dixon giải thích khi đề cập đến lượng caffeine có khả năng giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Uống 1-3 cốc cà phê mỗi ngày là mức độ phù hợp để có lợi cho sức khỏe. Ảnh: iStock.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra tiêu thụ cà phê có liên quan đến quá trình trao đổi chất được cải thiện. Uống nhiều cà phê giúp bạn duy trì cân nặng và huyết áp khỏe mạnh.

Ngoài tác dụng như một chất bổ sung để giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, cà phê và caffeine đã được chứng minh là có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson do chất chống oxy hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer do caffeine.

Về lượng cà phê phù hợp để bạn uống thường xuyên, chuyên gia dinh dưỡng Amber Dixon nói: "Uống cà phê điều độ - 1-3 cốc/ngày - có thể có lợi cho não, tim và các cơ quan khác trong cơ thể".

"Uống hơn 4 cốc cà phê/ngày thực sự có thể gây hại cho sức khỏe của bạn, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và một số bệnh ung thư. Uống 5 cốc cà phê trở lên mỗi ngày có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng như mất ngủ, khó chịu và lo lắng", chuyên gia dinh dưỡng Amber Dixon cảnh báo thêm.