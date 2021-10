Cà phê, bar cơ cấu nhân viên, thay đổi cách bán chờ ngày được mở cửa

Các chủ quán có phương án khác nhau để chuẩn bị cho ngày mở bán tại chỗ trở lại.

Các chủ quán có phản ứng khác nhau trước đề xuất cho phép bán ăn uống tại chỗ ở thành phố Hồ Chí Minh.

Hàng quán tại TP.HCM được mở bán tại chỗ. Trước đó, đề xuất cho phép bán ăn uống tại chỗ nhưng không bán rượu bia, không được mở máy lạnh... khiến nhiều doanh nghiệp quan tâm.

Đại diện nhiều quán cà phê và bar cũng cho biết họ đang thích ứng với chính sách mới, một số có thể sẽ tiếp tục đóng cửa để chờ tình hình rõ ràng hơn.



Mong các quy định rõ ràng, cụ thể và thống nhất

Đại diện Barxiu Coffee & Bar ở quận 1, TP.HCM

Tôi đã đọc thông tin về đề xuất mở bán tại chỗ trên báo chí. Có lẽ, mục tiêu chính của đề xuất là để các địa điểm kinh doanh mở cửa thông thoáng nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, nên nêu rõ là đề xuất hàng quán mở trở lại và ưu tiên bán ngoài trời hoặc phải mở cửa sổ để phòng chống dịch.

Nếu đề xuất trên được thực hiện thì tôi tin là Barxiu nói riêng và các hàng quán khác nói chung sẽ chấp nhận để mở bán tại chỗ. Vì sau thời gian dịch kéo dài, nếu tiếp tục đóng cửa, quán xá sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Việc mở cửa sẽ phải đảm bảo an toàn cho khách và nhân viên. Do đó ngoài việc không dùng máy lạnh như đề xuất trên, quán phải đảm bảo có mã QR đơn vị, máy đo nhiệt độ cho khách và nhân viên. Chúng tôi cũng sẽ giữ khoảng cách an toàn, trang bị nước rửa tay tại bàn và luôn tuân thủ quy tắc 5K.

Tôi mong cấp chính quyền đưa ra chỉ dẫn cụ thể, rõ ràng và thống nhất về các điều kiện để được hoạt động trở lại một cách an toàn.

Hiện Barxiu chuyển hướng toàn bộ sang mô hình nhận order online và bán phục vụ mang về. So với trước đây, menu hiện tại tinh giản hơn để dung hoà giữa việc bán mang đi mà vẫn giữ được chất lượng của sản phẩm. Về mặt nhân sự, chúng tôi không giảm số lượng. Các nhân viên được rèn luyện để tăng khả năng thích ứng với các hoạt động kinh doanh khác nhau. Chúng tôi vẫn có các kế hoạch tương lai dành cho kênh offline và sẽ tung ra ngay khi có chỉ thị từ chính quyền.



Doanh nghiệp cần thích nghi với yêu cầu phòng chống dịch

Đại diện Manfolk, quận 1, TP.HCM

Tôi có đọc một số đề xuất về điều kiện cho hàng quán mở cửa trở lại, tôi vẫn chấp nhận để được mở lại quán.

Hiện tại, nhu cầu thị trường chưa ổn định nhưng vẫn có sau một thời gian dài giãn cách. Vì vậy, tôi muốn sớm mở cửa để kinh doanh trở lại.

Về phía mình, tôi sẽ cố gắng áp dụng tất cả các biện pháp để đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách hàng.

Hiện tại, Manfolk đang bán các sản phẩm mang về. Bên cạnh đó, tôi cũng cơ cấu lại nhân sự để sẵn sàng mở quán trở lại khi có thông báo từ chính quyền. Tôi dành thời gian chăm sóc khách hàng thân quen bằng cách gửi tặng họ những món quà nhỏ kèm thông báo quán sẽ trở lại ngay khi có thể.



Sẽ không mở bán tại chỗ nếu không được mở máy lạnh

Đại diện Dabao Concept, Cooku Nest và Vừng ở TP.HCM

Các đề xuất mở cửa, theo tôi, cần được xem xét kỹ lưỡng.

Gần đây, giới hàng quán tranh cãi nhiều về không cho mở máy lạnh trong hàng quán. Tôi nghĩ nhiều quán vốn quen với không gian kín; việc không dùng máy lạnh có thể làm tăng đổ mồ hôi, ít thông thoáng, tăng nguy cơ lây nhiễm nếu ngồi lâu.

Chúng tôi chủ yếu phục vụ khách tại chỗ bằng sự mát mẻ, dễ chịu và không gian thoải mái. Nếu không có máy lạnh, khách sẽ chuyển sang ngồi cà phê sân vườn chứ không chọn quán chúng tôi.

Nếu quy định này được áp dụng, tôi sẽ không mở lại quán của mình để loại trừ mọi rủi ro.

Hiện tại, tôi đang cơ cấu lại nhân sự và xem xét lại các quy trình phục vụ của quán. Tôi cũng đăng tin tuyển dụng để đảm bảo nhân lực cho việc mở bán tại chỗ.