Cả nước có nắng, một số nơi mưa ngày đầu thi tốt nghiệp

Thời tiết 25/6: Miền Bắc mưa lớn diện rộng, Nam Bộ đề phòng lốc, sét

Dự báo thời tiết ngày 25/6, từ miền Bắc vào đến Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to. Từ Quảng Bình đến Phú Yên còn nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ gia tăng mưa.