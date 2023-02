Cá mặt quỷ đột biến có màu vàng ươm ở đảo Lý Sơn

Theo đó, con cá mặt quỷ đột biến hiện do anh Dương Trung Hậu sở hữu có trọng lượng khoảng hơn 300 gr, có màu vàng ươm như nghệ. Đặc biệt, ở đôi vây của con cá này cũng có hình dáng, màu sắc như một chiếc quạt đã được con người tô vẽ, trang trí.

Với màu sắc độc lạ này, cá mặt quỷ đột biến thể không chỉ tạo thích thú cho những ai nhìn thấy, mà còn gây ngạc nhiên cho ngay cả ngư dân và những người thợ lặn ở đảo Lý Sơn.

Dương Trung Hậu cho biết anh là người thu mua và bán cá biển làm cảnh, nghe một số thợ lặn bắt ốc, bắt được cá mặt quỷ đột biến nên chạy ra xem và quyết định mua. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cá mặt quỷ có màu sắc khác lạ như vậy.

“Trước kia tôi chỉ thấy cá mặt quỷ chỉ có màu nâu, màu cát, tối sẫm và đóng rêu. Còn con mặt quỷ vàng như vậy thì đây lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến”, anh Hậu bộc bạch.

Không chỉ bản thân anh Hậu, mà ngay cả nhiều lão ngư trên đảo Lý Sơn đã từng hụp lặn trên khắp các vùng biển trong nước, cũng chưa bao giờ trông thấy.

Sau khi mua cá mặt quỷ đột biến là từ những người thợ lặn ở địa phương, anh Hậu đăng lên mạng xã hội và có nhiều người hỏi mua với giá 5 triệu đồng. Tuy nhiên, anh chưa có ý định bán mà để nuôi và trưng bày làm thương hiệu cho cơ sở cung cấp cá cảnh biển của mình.

Theo các nhà khoa học, những loài sinh vật có màu sắc khác thường cùng loại. Xét về phương diện khoa học, do sự thay đổi của môi trường đột ngột nên xảy ra tình trạng đột gen hay biến dị, có nhiều biến dị nhưng thường thấy nhất là biến đổi về màu sắc. Chỉ khác nhau về màu sắc, nhưng cơ thể của chúng thì vẫn như nhau, bình thường như những cá thể khác cùng loại.

