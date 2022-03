Ca mắc Covid-19 tăng cao, Hong Kong thiếu quan tài

Hong Kong (Trung Quốc) đang phải nhập thêm quan tài, trong bối cảnh thành phố này chật vật xử lý số ca tử vong tăng cao giữa đợt bùng dịch Covid-19 mới nhất.

Các quan chức Hong Kong đã nhập 2.170 chiếc quan tài từ Trung Quốc đại lục và đã đặt hàng ít nhất 1.000 chiếc nữa, dự kiến ​​đến trong tuần này, Cơ quan Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm của thành phố cho biết ngày 29/3, theo Washington Post.

Số ca tử vong vì Covid-19 của Hong Kong chỉ trong 30 ngày qua chiếm 90% tổng số bệnh nhân không qua khỏi của thành phố kể từ đầu đại dịch.

Điều này gây ra áp lực lớn lên các nhà tang lễ và chính quyền địa phương. Người đứng đầu thành phố Carrie Lam cho biết trong tuần này, số lượng thi thể tại các cơ sở tang lễ công cộng đã tăng lên “theo cấp số nhân”.

Số người tử vong vì Covid-19 tăng cao đang khiến Hong Kong thiếu quan tài. Ảnh: Reuters.

Số người chết trong làn sóng dịch mới nhất ở thành phố cũng khiến các lò hỏa táng chịu nhiều áp lực. Tuần trước, số lượt hỏa táng hàng ngày đã tăng hơn gấp đôi lên 300 người trong tháng này.

Tuy nhiên, số trường hợp mắc và tử vong đang bắt đầu giảm trong những ngày gần đây.

Số ca mắc mới hàng ngày trung bình trong tuần qua đã giảm 85% so với mức đỉnh hồi đầu tháng này. Và số người chết đã giảm 34% so với mức trung bình bảy ngày so với hai tuần trước.

Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày thành phố ghi nhận 187 người không qua khỏi Covid-19.

Đến ngày 29/3, Hong Kong đã ghi nhận tổng cộng khoảng 7.400 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19 kể từ năm 2020.

