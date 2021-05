Ca khúc 'Vách ngọc ngà' vượt nhiều hit, đứng đầu BXH #zingchart

G5RSquad trở lại với sản phẩm “Vách ngọc ngà”. Ca khúc vượt qua bản hit “Chỉ là không cùng nhau” (Tăng Phúc, Trương Thảo Nhi), đứng nhất bảng xếp hạng #zingchart.

G5RSquad là nhóm nhạc rap của các nghệ sĩ underground hoạt động tại miền Tây. Đây cũng là nhóm nhạc cũ của Jack khi nam ca sĩ còn hoạt động ở “thế giới ngầm”. Nhóm từng gây chú ý với loạt ca khúc sở hữu thành tích nhạc số ấn tượng như Sầu hồng gai (hạng 8 #zingchart tuần, 88 triệu lượt nghe trên Zing MP3), Cafe không đường (hạng 10, 14 triệu lượt nghe), Đoạn tình phai (42 triệu lượt nghe), Than thân (22 triệu lượt nghe).

Mới đây, G5RSquad phát hành Vách ngọc ngà trên Zing MP3. Sau thời gian ngắn ra mắt, bài hát nhận được sự chú ý của nhiều khán giả khi thống trị vị trí top 1 #zingchart real-time, xếp trên nhiều hit gồm Chỉ là không cùng nhau (Tăng Phúc, Trương Thảo Nhi), Lệ duyên tình (K-ICM, Long Nón Lá), Răng khôn (Phí Phương Anh, Rin9), Love rosie (Thiều Bảo Trâm).

Vách ngọc ngà thống lĩnh top 1 #zingchart real-time.

Vách ngọc ngà được sáng tác và trình bày bởi Anh Rồng (thành viên của G5RSquad), Phan Ann hòa âm phối khí. Anh Rồng tên thật là Nguyễn Văn Dĩ Khang, sinh năm 2000, sống tại Bạc Liêu. Anh từng góp giọng trong các sản phẩm của nhóm G5RSquad như Than thân, Đoạn tình phai.

Nhà sản xuất âm nhạc Phan Ann tên thật là Phan Thuận An, sinh năm 1995, sống tại Long An. Trước khi trình làng Vách ngọc ngà, Phan Ann từng gây ấn tượng với series âm nhạc viết về các nhân vật truyện tranh và phim hoạt hình. Những bản rap của Phan Ann thường nói về tiểu sử, tính cách, cuộc hành trình..., tiêu biểu có Rap về vũ trụ Marvel, Rap về Naruto, Rap về Kaido, Rap về tổng bộ One Piece…

Vách ngọc ngà nói về chàng trai si tình một cô gái, luôn muốn bảo vệ cô. Nội dung bài hát mang tính kể chuyện, chứa nhiều từ ngữ mang tính cổ trang, gợi liên tưởng đến các bộ phim kiếm hiệp.

Vách ngọc ngà thuộc dòng nhạc trap pha trộn âm hưởng cổ trang.

Ca khúc thuộc dòng nhạc trap thịnh hành trên thế giới, pha trộn âm hưởng dân gian đương đại của phương Đông. Phan Ann cho biết, anh đưa vào bản phối các thanh âm từ nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, sáo. Nếu đoạn đánh hồi trống ở phần đầu bài nhạc khơi dậy nhịp điệu dồn dập, thì tiếng gầm của rồng trong ca khúc mới là hình ảnh ẩn dụ cho phong cách của Anh Rồng. Với chủ đề và cách hòa âm phối khí lạ, Vách ngọc ngà được ví như làn gió mới của Vpop, dễ gây chú ý với khán giả.

Trước đây, các ca khúc mang âm hưởng cổ trang từng nhen nhóm công phá BXH #zingchart. Nam ca sĩ Nhật Phong phát hành loạt sản phẩm thuộc phong cách này và bội thu chuỗi thành tích nhạc số cao như Tướng quân (hạng 5 #zingchart tuần, 243 triệu lượt nghe trên Zing MP3), Thằng hầu (137 triệu lượt nghe). Đình Dũng cũng tạo tiếng vang với Tránh duyên khi giữ hạng 4 #zingchart tuần, thu hút 193 triệu lượt nghe trên Zing MP3.