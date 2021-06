Ca khúc ra đời cách đây 21 năm tiên đoán về bi kịch của Britney Spears

Dù ra đời cách đây 21 năm, "Lucky" như nói hộ nỗi lòng của Britney Spears, một ngôi sao ở đỉnh cao danh vọng nhưng chịu nhiều bi kịch, bị kiểm soát đến cùng cực.

“Tôi đã nói dối mình ổn, hạnh phúc nhưng sự thật là tôi bị sốc. Tôi bị sang chấn tâm lý và không hề hạnh phúc”.

Trong phiên điều trần ngày 23/6, Britney Spears chính thức thừa nhận mọi lời nói "Tôi ổn" trước đây chỉ để che giấu sự thật.

Tuy giàu có, nữ ca sĩ phải sống trong cảnh bị kiểm soát quá mức từ cha ruột, không được phép quyết định từ những việc đơn giản nhất như đi ra ngoài một mình, được quyền sống như thế nào...

Sau lời khai gây chấn động trước tòa, người hâm mộ tìm lại ca khúc Lucky được nữ ca sĩ thể hiện từ năm 2000. Nhiều năm liền, đây được xem là bài hát nói về chính cuộc đời của Britney Spears - ngôi sao giàu có, nổi tiếng, nhưng luôn đau khổ, cô độc đến tận cùng.

Ca khúc ra đời cách đây 21 năm như vận vào cuộc đời Britney Spears Lời khai tại tòa của Britney Spears ngày 24/6 khiến khán giả nhớ đến ca khúc "Lucky" của cô ra đời 21 năm trước. Ca khúc nói về nỗi cô đơn của một ngôi sao nổi tiếng.

Ca khúc nằm trong album thành công

Năm 2000, sau khi album Baby One More Time lập kỷ lục toàn cầu, nữ ca sĩ tiếp tục cho ra mắt album thành công mang tên Oops!... I Did It Again.

Theo Vulture, nữ ca sĩ phải chịu nhiều áp lực vì album đầu tiên quá thành công, giúp cô được mệnh danh là công chúa nhạc pop. Đến album thứ hai, cô chọn một ca khúc để nói lên tâm trạng của mình.

Trong sản phẩm âm nhạc mới, Spears được giới phê bình khen ngợi trưởng thành và chỉn chu hơn, mở ra kỷ nguyên nhạc pop mang tên Britney Spears. Lucky là ca khúc đặc biệt, với mỗi ca từ như nỗi lòng, như lời tiên đoán về chính cuộc đời của Spears.

Bài hát kể về cô gái trẻ tên Lucky. Cô may mắn trở thành ngôi sao nổi tiếng sau thời gian ngắn hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, việc nổi tiếng từ sớm khiến Lucky gặp nhiều áp lực đến mức đơn độc. Cô phải sống trong nhiều con người, mang nhiều gương mặt khác nhau.

Trước công chúng, dưới ánh đèn sân khấu, trong sự săm soi của truyền thông, Lucky phải giữ hình ảnh hoàn hảo, xinh đẹp, rạng rỡ, nhưng thẳm sâu bên trong cô là sự mệt mỏi, cô độc, với những áp lực bủa vây.

Ca khúc Lucky như viết về chính cuộc đời của Britney Spears.

Vì vậy, dù sống trong căn hộ rộng lớn, nhiều người săn đón, người đưa kẻ rước, Lucky vẫn không cảm thấy hạnh phúc.

Sau khi phát hành, Lucky nhanh chóng trở thành bản hit, đạt được nhiều thành tích. Theo Billboard, bài hát giúp Britney Spears giữ vững vị trí "công chúa nhạc pop" trong lòng khán giả.

Thông qua Lucky, giới chuyên gia cho rằng nữ ca sĩ không chỉ là ngôi sao nổi loạn, cứng rắn mà còn đầy dịu dàng, sống nội tâm.

Bài hát từng đạt vị trí 23 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Top 40 Mainstream, kèm với đó là thành công về mặt thương mại.

Theo Billboard, ca khúc không chỉ nói lên nỗi lòng của nữ ca sĩ mà còn nhiều người trẻ gặp áp lực trong cuộc sống. Lucky mang lại sức sống mà ít ca sĩ nào làm được. Calgary Sun lại cho rằng với ca khúc này, Spears giỏi nói lên tiếng lòng thông qua sản phẩm âm nhạc.

Vận mệnh của Britney Spears

Nhiều năm liền, truyền thông khẳng định bài hát Lucky chính là nỗi lòng của "công chúa nhạc pop". Bài hát hoàn toàn vận vào cuộc đời nhiều bi kịch của nữ ca sĩ.

Mở đầu Lucky, nữ ca sĩ hát: "Đây là câu chuyện về cô gái tên Lucky. Mỗi sáng, cô trang điểm, nở nụ cười hoàn hảo. Đó là điều mọi người luôn chờ đợi".

Đó cũng chính là cuộc sống của Britney Spears thời điểm mới nổi tiếng. Từ khi xuất hiện trong vai trò diễn viên nhí của câu lạc bộ New Mickey Mouse, cô dần bước vào thế giới âm nhạc, trở thành công chúa nhạc pop, luôn duy trì hình ảnh hào nhoáng trước công chúng.

"Họ nhìn tôi và nói rằng, cô ấy thật may mắn khi là ngôi sao Hollywood. Nhưng cô ấy luôn khóc, suy nghĩ và cô đơn từ tận đáy lòng. Nếu không có gì thiếu thốn trong cuộc sống, tại sao những giọt nước mắt rơi vào mỗi đêm" - mỗi ca từ của Lucky đều thấm đẫm nỗi niềm.

Hình tượng Lucky vận vào cuộc đời Britney Spears - ở đỉnh cao danh vọng nhưng luôn chịu nhiều bi kịch.

Dù 21 năm trôi qua, Lucky vẫn là bài hát nói lên tiếng lòng của ngôi sao nổi tiếng đối mặt với nhiều vấn đề trong cuộc sống. Lucky còn như lời tiên đoán về sự đơn độc của "công chúa nhạc Pop" nhiều năm về sau.

Bi kịch của Britney Spears thực sự bắt đầu khi nữ ca sĩ quyết định cạo đầu ở tiệm làm tóc ngày 16/2/2007. E! Online gọi đây là một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử văn hóa đại chúng.

Nữ ca sĩ mắc chứng rối loạn hậu sang chấn sau khi sinh hai con và đệ đơn ly hôn với Kevin Federline. Sự đổ vỡ trong hôn nhân đẩy bà mẹ hai con vào bi kịch, có nhiều hành động mất kiểm soát.

Sau khi ly hôn, Spears gia nhập hội ăn chơi khét tiếng của Lindsay Lohan và Paris Hilton. Hình ảnh ăn chơi trác táng, sử dụng chất kích thích tiếp tục khiến cô bị truyền thông công kích.

Khi tâm lý không ổn định, Britney Spears tự nhốt mình trong phòng cùng hai con trai suốt 72 giờ. Đây là giọt nước tràn ly đưa nữ ca sĩ gắn liền với quyền giám hộ suốt 13 năm.

"Tôi không ngủ được. Tôi giận dữ đến nỗi phát điên. Tôi trầm cảm. Ngày nào tôi cũng khóc. Tôi cô độc, bị bắt nạt. Tôi mệt mỏi với sự cô đơn này. Tôi cũng xứng đáng có nhân quyền như người khác, được có gia đình, có con và được hạnh phúc" - Britney Spears nói tại tòa.

Có lẽ, 21 năm trước, khi kể về nhân vật Lucky, chính Britney Spears cũng không ngờ rằng, mỗi ca từ viết ra lại vận vào cuộc đời cô nhiều đến thế.