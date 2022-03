Ca khúc mới của Hà Thu bị cho đạo nhạc 'Buồn làm chi em ơi'

Nguyễn Minh Cường khẳng định "Còn chi đâu nữa anh" và "Buồn làm chi em ơi" khác nhau hoàn toàn về bố cục, giai điệu và ca từ. Nhạc sĩ phủ nhận việc đạo nhạc.

Ngày 3/3, Á hậu Hà Thu phát hành MV Còn chi đâu nữa anh. Tuy nhiên, ngay khi ra mắt, Còn chi đâu nữa anh vấp phải tranh cãi. Khán giả cho rằng bài hát có nhiều điểm tương đồng với Buồn làm chi em ơi từ thể loại, giai điệu lẫn tiêu đề. Tuy nhiên, hai bài cùng được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường.

Do đó người xem cho rằng Nguyễn Minh Cường không thể vượt qua cái bóng của Buồn làm chi em ơi khi sáng tác Con chi đâu nữa anh. Số khác nhận định Nguyễn Minh Cường và ê-kíp của Hà Thu cố tình phát hành ca khúc giống Buồn làm chi em ơi để gây chú ý.

Trao đổi với Zing về vần đề trên, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cho biết: “Hai bài hát giống về hình thức, thể loại. Hai bài đều được phối theo thể loại trữ tình quê hương trên nền nhạc hiện đại. Có thể cái bóng của Buồn làm chi em ơi quá lớn nên mỗi khi nghe bài hát nào cùng thể loại, khán giả cũng so sánh. Tuy nhiên, khi mổ xẻ chi tiết, chẳng hạn hòa âm, giai điệu, bố cục, ca từ, hai bài khác nhau 100%, không hề giống nhau”.

Khán giả nhận xét bài hát của Hoài Lâm và Hà Thu giống nhau. Ảnh: NVCC.

“Việc khán giả so sánh tôi đã lường trước. Đây cũng là lý do nhiều ca sĩ liên hệ và nhờ tôi viết một bài cùng thể loại với Buồn làm chi em ơi nhưng tôi không đồng ý. Tôi cũng sợ khán giả tranh luận. Lý do tôi nhận lời hợp tác với Hà Thu là tôi yêu thích giọng hát của cô ấy. Trước đó, tôi chỉ biết Hà Thu là á hậu và rất duyên dáng. Sau này tôi mới biết cô ấy cũng thi cuộc thi về bolero. Khi tìm hiểu tôi nhận thấy cô ấy rất tâm huyết nên tôi nhận lời”, nhạc sĩ nói thêm.

Buồn làm chi em ơi do nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường sáng tác, Hoài Lâm thể hiện. MV dạng lyrics của bài hát được phát hành năm 2020 và hiện được 97 triệu lượt xem. Đây là một trong những bài hát nổi tiếng nhất Vpop năm 2020. Bài hát hâm nóng tên tuổi của Hoài Lâm sau thời gian dài im ắng.

Còn chi đâu nữa anh được nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường sáng tách đây 2 năm nhưng vì dịch bệnh nên đến gần đây, Á hậu Hà Thu mới phát hành MV.

Hà Thu sinh năm 1992, là á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014. Hà Thu từng đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Liên lục địa 2015 và Hoa hậu Trái Đất 2017. Cô tham gia chương trình Tình Bolero 2017 và đoạt giải quán quân.