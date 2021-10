Ca khúc hợp tác giữa BTS và Coldplay lọt top 3 BXH âm nhạc Anh

“My Universe” là sản phẩm đánh dấu màn hợp tác giữa hai nhóm nhạc BTS và Coldplay. Ca khúc được phát hành vào cuối tháng 9.

Ngày 2/10, Yonhap đưa tin single My Universe của BTS và Coldplay đã leo lên vị trí thứ ba trên BXH British Official Single Chart Top 100. Đây cũng là thứ hạng cao nhất mà các ca khúc của BTS từng đạt tới trên BXH âm nhạc này.

“My Universe là là single có lượng tiêu thụ CD vật lý lẫn lượt tải về bản kỹ thuật số cao nhất tuần qua với 27.000 lượt giao dịch. Trong đó, 21.400 giao dịch là lượt mua bản thu kỹ thuật số. My Universe cũng trở thành ca khúc có lượt tải về theo tuần cao nhất năm 2021”, trang chủ Official Chart công bố hôm 1/7.

Các thành viên BTS chụp ảnh cùng nhóm Coldplay trong một sự kiện tổ chức tại New York hồi tháng 9. Ảnh: Yonhap.

Cùng ngày, My Universe cũng leo lên vị trí thứ 3 trên BXH Top 100. Bảng xếp hạng các ca khúc theo tuần được Official Charts Company thống kê dựa trên số liệu chính thức lượng tải về, bán CD, đĩa than, số lượt nghe và xem video trực tuyến các sản phẩm âm nhạc.

Chiếm giữ vị trí quán quân và á quân British Official Single Chart Top 100 tuần cuối tháng 9 lần lượt là single Shivers của Ed Sheeran cùng ca khúc Cold Heart do Elton John song ca với Dua Lipa. Shivers được tung ra vào ngày 10/9 còn Cold Heart phát hành từ 13/8.

My Universe chính thức ra mắt khán giả từ 24/9 với ca từ xoay quanh tinh thần yêu thương lan tỏa xuyên biên giới. Tác phẩm do nhà sản xuất Max Martin phối khí, với phần lời song ngữ tiếng Anh và tiếng Hàn. Single góp mặt trong album thứ 9, Music of the Spheres, của Coldplay. Album chính thức phát hành ngày 15/10 tới.

Trong quá khứ, BTS từng hai lần đứng vị trí thứ 3 trên BXH British Official Single Chart Top 100. Nhóm nhạc nam Hàn Quốc lập thành tích trên nhờ hai single tiếng Anh Dynamite và Butter.