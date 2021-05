Ca khúc Hàn Quốc bị cấm phát sóng do ca từ phản cảm

KBS nhận xét “Switch It Up” có ca từ quá táo bạo. Đây là bài hát đầu tiên của JayB kể từ khi anh rời công ty JYP Entertainment.

Ngày 19/5, tờ MBN đưa tin ca khúc mới Switch It Up do JayB phát hành ngày 14/5 không đủ điều kiện để phát sóng trên kênh truyền hình KBS. Theo nhà đài, lý do là ca từ của bài hát quá táo bạo, phản cảm.

Switch It Up là bài hát đầu tiên của JayB sau khi anh chuyển sang công ty quản lý mới là Higher Music. Ca khúc được sáng tác bởi JayB, Sokodomo và Cha Cha-Malone.

Bài hát của JayB bị cấm phát sóng.

Trước đó, trong buổi phát trực tuyến, nam ca sĩ gây tranh cãi khi khoe những tấm ảnh bị cho là phản cảm. Anh thậm chí dán ảnh khỏa thân của phụ nữ trên tường.

Sau khi vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng, công ty quản lý của JayB giải thích nam ca sĩ thường lấy cảm hứng sáng tác từ nhiều bức hình khác nhau.

“Những hình ảnh được giới thiệu trong buổi phát sóng trực tiếp là tác phẩm của nhiếp ảnh gia thời trang từng làm việc với các nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc. Higher Music chân thành xin lỗi người hâm mộ do vô tình để lộ một số bức ảnh", đại diện của JayB thông báo.

JayB (tên thật Park Jae Bum, sinh năm 1994) ra mắt năm 2014 với nhóm nhạc GOT7.

Trong suốt thời gian hoạt động tại công ty quản lý JYP Entertainment, JayB lấy nghệ danh JB. Tháng 2/2021, nam ca sĩ cùng các thành viên GOT7 rời JYP Entertainment. Anh đổi nghệ danh thành JayB để đánh dấu chặng đường mới.