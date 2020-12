Ca khúc Giáng sinh kinh điển của Mariah Carey lần đầu lên ngôi tại Anh

Kể từ khi ra mắt vào năm 1994, ca khúc “All I Want for Christmas Is You” của Mariah Carey mới có lần đầu giành ngôi quán quân bảng xếp hạng xứ sở sương mù.

Theo Complete Music Update, ca khúc All I Want for Christmas Is You của Mariah Carey mới giành vị trí số một trên bảng xếp hạng âm nhạc Anh quốc. Kể từ khi phát hành vào năm 1994, ca khúc thường trở lại bảng xếp hạng mỗi dịp cuối năm, nhưng vị trí cao nhất chỉ là đứng thứ hai như ba năm gần đây.

Đứng ngay ca khúc của Carey là một giai điệu kinh điển khách mỗi mùa Giáng sinh: Last Christmas của Wham.

Khán giả thường nghe lại All I Want for Christmas Is You vào dịp Giáng sinh hàng năm. Ảnh: Grammy.

Trong số các “đối thủ” cạnh tranh mùa lễ hội năm nay, ca khúc Don’t Stop Believin’ của LadBaby được xem là nặng ký nhất. Theo LadBaby, toàn bộ số tiền thu được từ nhạc phẩm sẽ dùng để quyên góp từ thiện. “Tôi nhận thấy rằng cứ năm gia đình thì lại có hai gia đình phải sống dựa vào trợ cấp. Chúng ta phải làm gì đó để tương lai của họ không phải suy nghĩ về bữa ăn vào mỗi sáng”, đại diện nghệ sĩ chia sẻ.

Một số ca khúc được nghe nhiều trong mùa Giáng sinh năm nay còn có This Christmas của Jess Glynne, Merry Christmas, Baked Potato của Matt Lucas và All You’re Dreaming of của Liam Gallagher.

“Trong một năm đặc biệt như 2020, chắc chắn Giáng sinh sẽ đặc biệt hơn bao giờ hết. Và dĩ nhiên, cuộc đua của các ca khúc chính là điểm nhấn nổi bật. Nghệ sĩ đứng đầu bảng xếp hạng mùa lễ hội sẽ được chúng tôi công bố vào đêm Giáng sinh”, ông Martin Talbot - đại diện Official Charts Company của Anh cho biết.

Ông nói thêm: “Năm nay, các ứng cử viên đều nhắm đến việc giành lấy danh hiệu số một từ LadBaby. Nhưng lịch sử luôn cho thấy chỉ có kẻ ngốc mới đưa ra dự đoán ai là người chiến thắng. Chính công chúng Anh mới là người quyết định điều đó”.

Trước đó, trong hai năm gần nhất, LadBaby là cái tên giành chiến thắng trong tuần Giáng sinh tại xứ sở sương mù.