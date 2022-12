Ca khúc được tuyển Argentina cất vang sau mỗi trận thắng

Tính đến nay, các cầu thủ và cổ động viên Argentina đã 5 lần có cơ hội hát vang ca khúc "Muchachos" sau mỗi chiến thắng của đội nhà.

Kể từ sau trận thua sốc trước tuyển Saudi Arabia ở màn ra quân, thầy trò huấn luyện viên Lionel Scaloni đã đi một mạch toàn thắng và tiến đến trận cuối cùng, nơi họ sẽ cạnh tranh với tuyển Pháp. Đây cũng là cơ hội để một trong hai đội có lần thứ 3 đem chiếc cúp vàng về nhà.

Sau chiến thắng trước tuyển Croatia, ống kính máy quay đã hướng đến hình ảnh Lionel Messi như một "nhạc trưởng", cùng các đồng đội đứng trước hàng nghìn cổ động viên tại sân Lusail và hát ca khúc “Muchachos” (tạm dịch: Những chàng trai), bài hát đã trở thành thương hiệu của đội bóng.

Ca khúc được các cầu thủ Argentina cất vang bắt nguồn từ bài hát “Muchachos, Esta Noche Me Emborracho” (tạm dịch: Các chàng trai, tối nay tôi sẽ uống say) của ban nhạc Argentina La Mosca, phát hành vào năm 2003.

Sau này, một cổ động viên của “La Albiceleste” tên Fernando Romero đã viết lại lời bài hát vào năm 2021, sau khi tuyển Argentina giành chiếc cúp Copa America cùng năm.

Ca sĩ chính của ban nhạc La Mosca - Guillermo Novellis đã thu âm lại bản mới với lời của Fernando Romero, trước khi World Cup khởi tranh, và nó đã trở thành bài hát biểu tượng của đội bóng trong hành trình ở Qatar, theo Sport Illustrated.

Các video được chia sẻ cho thấy những cầu thủ Argentina đã hát vang ca khúc này ở trên sân cỏ hay trong phòng thay đồ sau chiến thắng.

Những cầu thủ ở trên băng ghế dự bị cũng đã hòa vào những cổ động viên hát vang điệp khúc “Muchachos” trong trận đấu mà đội bóng của Lionel Messi đánh bại Croatia 3-0.

Trả lời Billboard, ca sĩ Novellis nói rằng người quản lý Santiago Ruiz đã thúc đẩy ông thu âm lại ca khúc với lời hát mới.

“Vài tuần trước World Cup, họ phỏng vấn Messi và hỏi về bài hát anh ấy yêu thích. Anh ấy nói rằng đó là 'Muchachos' và đã hát nó. Tôi cảm giác điều đó như việc có mặt tại Rome và được diện kiến giáo hoàng”, ông nói.

" Muchachos, Ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial (Tạm dịch: Các chàng trai. Bây giờ chúng ta đã phấn khích trở lại. Tôi muốn chiến thắng lần thứ 3. Tôi muốn trở thành nhà vô địch thế giới)” là một phần trong điệp khúc của “Muchachos” được các cầu thủ và hàng chục nghìn cổ động viên Argentina cất vang tại sân Lusail, cũng như tại quê nhà Argentina, quốc gia với 45 triệu dân.

Ca khúc cũng mang sự kính trọng mà Fernando Romero dành cho hai huyền thoại của bóng đá Argentina - Diego Maradona và Lionel Messi. "En Argentina nací. Tierra de Diego y Lionel (Tạm dịch: Tôi sinh ra ở Argentina. Mảnh đất của Diego và Lionel" là câu hát mở đầu của "Muchachos".

"Y al Diego en cielo lo podemos ver. Con don Diego y con la Tota. Alentandolo a Lionel (Tạm dịch: Và chúng ta có thể thấy Diego trên thiên đường. Cùng với ông Diego và bà Tota (cha mẹ của Maradona - PV). Cổ vũ cho Messi)" là những câu hát tiếp theo của điệp khúc, sau ước mơ lần thứ 3 trở thành nhà vô địch World Cup.

Fernando Romero cũng dành sự kính trọng trong bài hát để tưởng nhớ những binh sĩ Argentina thiệt mạng trong xung đột ở quần đảo Falkland vào những năm 1980.

Không chỉ Argentina, một số bài hát từ lâu đã được nhiều đội tuyển quốc gia hay câu lạc bộ cất vang mỗi khi giành chiến thắng.

Với tuyển Anh, "It's coming home" (tạm dịch: Nó đang trở về nhà) trở thành khẩu hiệu của các cổ động viên Tam Sư kể từ khi Anh tổ chức kỳ EURO 1996 - đánh dấu lần đầu tiên nước này là chủ nhà một giải bóng đá kể từ World Cup 1966.

Câu khẩu hiệu trên bắt nguồn từ điệp khúc trong bài hát "Three Lions", và trên thực tế, "It's coming home" được nhắc nhiều như tên gọi thường dùng của ca khúc này, theo Guardian.

Trong khi đó, “Allez Les Bleus” được cất vang sau mỗi chiến thắng của tuyển Pháp, kể cả hành trình ở Qatar.

Vào năm 2018, rapper Vegedream đã tung ra ca khúc "Ramenez la Coupe a la Maison" (Mang cúp về nhà), chỉ vài ngày sau khi tuyển Pháp vô địch World Cup. Bài hát đã sớm lọt top những ca khúc thịnh hành nhất tại nước này, theo Strait Times.

Ngoài Argentina, một đại diện Nam Mỹ khác là Brazil cũng có ca khúc cho riêng mình, với "En Sou Brasileiro" (Tôi là người Brazil), nói về niềm tự hào khi là người dân của quốc gia từng 5 lần lên ngôi World Cup.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019.