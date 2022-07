Ca khúc đi ngược thị hiếu của Tóc Tiên

Tóc Tiên và Touliver phô diễn trọn vẹn cá tính trong "Một cọng tóc mai", dẫn đến ca khúc trở nên nặng đô và đi ngược thị hiếu số đông khán giả Việt.

Loại hình: Music Video

Dòng nhạc: Dance

Sáng tác / Hòa âm: Mew Amazing

Phối khí: Touliver

Đạo diễn MV: Kiên Ứng

Chấm điểm: 7/10

Ca khúc Một cọng tóc mai đánh dấu màn kết hợp trở lại giữa Tóc Tiên và Touliver kể từ khi bộ đôi kết hôn. Mew Amazing - chủ nhân của những bản hit "quái dị" - tham gia ê-kíp. Cùng sự góp mặt của đạo diễn Ứng Duy Kiên, trên lý thuyết, đây là sản phẩm "nặng đô" đúng nghĩa, bởi từng cá nhân nổi trội ở mỗi lĩnh vực bắt tay sản xuất MV Một cọng tóc mai.

Ấn tượng ban đầu về MV Một cọng tóc mai là sự đầu tư chỉn chu về âm nhạc và từng khung hình. Tuy nhiên, từng cá tính của các nghệ sĩ, từ Tóc Tiên, Touliver, Amazing và Kiên Ứng đều thể hiện rõ trong một tác phẩm, dẫn đến sản phẩm trở nên "nặng đô" theo lớp nghĩa khác và khó để thưởng thức.

Nhiều khán giả có chung nhận định đây là ca khúc khó để vào tai sau vài lần nghe.

Sau kết hôn, Tóc Tiên và Touliver lần đầu kết hợp trong một sản phẩm.

Khó vào tai

Một cọng tóc mai viết về chủ đề "drama" tình yêu. Một cô gái bị chàng trai phụ bạc trong tình yêu. Nhưng cô gái đó không lụy tình, mà suy nghĩ câu chuyện theo hướng tích cực, qua các dòng lyrics: "Từ khi anh bỏ đi xa mãi / Làm cho em thành đứa thất bại / Buồn trong em chỉ dài bằng một cọng tóc mai".

Vẫn là phần ca từ không cần dài dòng của Mew Amazing, nhưng đánh trúng điểm và có nét châm biếm mang đúng cá tính nam nhạc sĩ.

Ê-kíp giải thích đây là ca khúc về sự độc hại trong tình yêu mà mọi cô gái đều có thể rơi vào tình cảnh tương tự. Tóc Tiên muốn chuyển tải thông điệp các cô gái hãy can đảm vượt qua, dứt bỏ nỗi đau sau rạn nứt tình cảm.

Một cọng tóc mai đi một tuyến giai điệu khác lạ. Verse mở đầu ca khúc là 8 câu Tóc Tiên đang đọc lướt trên nền nhạc. Sau đó, 9 câu tiếp theo là lúc chất giọng của Tóc Tiên cất lên, cũng là phân đoạn dễ vào tai nhất trong bài. Một cọng tóc mai không có điệp khúc. Đó là độ "dị" mà Mew Amazing mang tới cho Tóc Tiên và cả Touliver.

Các khán giả đã dính một cú lừa, khi Tóc Tiên tung teaser đoạn nhạc ballad của Một cọng tóc mai, nhưng ca khúc chính thức là dance. Touliver "thổi hồn" vào Một cọng tóc mai bằng bản phối "nặng đô" hết mức có thể, với điểm nhấn như thường lệ vẫn là bassline. Trong đó, nam producer dùng guitar điện là chất liệu âm thanh chủ chốt.

Một Touliver "hầm hố", từ rất lâu mới tái hiện trong âm nhạc. Sức nặng Touliver thổi vào Một cọng tóc mai vượt xa những bản phối anh tạo ra cho Binz, SOOBIN. Ngay cả ca khúc Ngày mai - hit lớn nhất của Tóc Tiên và Touliver - cũng không chạy bassline dày như vậy.

Một cọng tóc mai là câu trả lời cho việc sẽ thế nào nếu Tóc Tiên và Touliver cùng "cháy" hết cỡ cho một sản phẩm.

Đây là ca khúc có lẽ khiến đôi vợ chồng thỏa mãn. Bởi Tóc Tiên trở lại với màu sắc dance sở trường, được thể hiện "chất điên" mà cô phải kìm nén khá lâu để hát Ballad, Pop Ballad chiều chuộng thị trường. Trong khi đó, một Touliver đậm chất Dubstep trở lại.

Nhưng sự thỏa mãn của cả 2, đánh đổi bằng một bản nhạc tách rời khỏi thị hiếu của số đông khán giả Việt Nam. Vì tiết tấu quá nhanh, Tóc Tiên hát không rõ lời, đó là điểm trừ, bởi với gu thưởng nhạc của phần lớn khán giả, ca sĩ chỉ có vài lần đầu tiên để gây ấn tượng. Bên cạnh đó, Một cọng tóc mai không có đoạn nhạc đủ bắt tai để ghim vào tâm trí khán giả ngay lập tức.

Tóc Tiên gợi cảm trong MV mới. Ảnh: NVCC.

MV mãn nhãn

Nội dung MV Một cọng tóc mai bám sát diễn biến ca khúc. Đó là sự đổ vỡ tình yêu của một cô gái. Nhưng cô gái đó nhanh chóng vực dậy và tự nhủ: Ain’t nobody gonna / Ain’t nobody gonna cry cry / That’s right babe / We ain’t gonna cry" - "Không có ai cả / Không ai khóc cả / Đúng vậy / Chúng tôi không cần phải khóc".

Đạo diễn Kiên Ứng xây dựng tuyến câu chuyện về những mối tình liên tiếp của chàng trai trong MV, nhưng đều dẫn đến cái kết thất bại. Và sau những lần đổ vỡ, chính chàng trai là người cay đắng, bởi các cô gái không rơi vào cảnh lụy tình. Thậm chí, sau mối tình, những cô gái trong MV trở nên thần thái, yêu cuộc sống hơn.

Châu Bùi là một trong 4 gương mặt nữ góp mặt trong MV Một cọng tóc mai. Bốn cô gái là 4 câu chuyện tình yêu khác nhau với chàng trai. Tóc Tiên trong vai trò là người đầu tiên bị chàng trai phụ bạc, như một sợi dây liên kết để khuyên nhủ những cô gái tiếp theo nhanh chóng từ bỏ mối tình độc hại này.

Mạch MV trôi qua rất nhanh theo tốc độ của ca khúc Dance, nhưng cơ bản truyền tải thông điệp dễ hiểu, khai thác được thế mạnh của từng vai diễn. Từng khung hình trong MV được đầu tư khá chỉn chu, đặc biệt là những cú "lia cận" đặc trưng của Kiên Ứng. Tóc Tiên diễn xuất tròn vai và có "đất" để thể hiện một số động tác vũ đạo.

Trên lý thuyết, Một cọng tóc mai là sản phẩm đầu tư hoành tráng bậc nhất sự nghiệp Tóc Tiên, vượt xa những MV gần đây của cô như Em đã có người mới, Mình yêu đến đây thôi hay Từ những thói quen.

Sự kết hợp giữa Tóc Tiên và Touliver luôn là thứ đáng chờ đợi ở Vpop. Với Một cọng tóc mai, cặp vợ chồng đã thật sự bứt hẳn khỏi màu nhạc họ từng làm, như Ngày mai và Có ai thương em như anh, nhưng Một cọng tóc mai khó chạm đến thành công tương tự, bởi với đặc thù thị trường Việt Nam, chất lượng chưa hẳn được đón nhận. Mà những ca khúc phù hợp thị hiếu sẽ quyết định phần lớn khả năng thành hit.

Sau một ngày phát hành, MV Một cọng tóc mai hút chưa đến 200.000 lượt xem. Đó là con số khiêm tốn so với sức hút của ê-kíp, là một nhạc sĩ "hit maker", producer số 1 nhạc Việt và nữ ca sĩ hàng đầu. Nhưng cũng không bất ngờ khi Một cọng tóc mai khởi đầu chậm, bởi Dance không phải là màu sắc âm nhạc được khán giả trẻ ưa chuộng.