Ca khúc đặc biệt trong lễ cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin

Gummy, Paul Kim và Kim Bum Soo hát chúc mừng Hyun Bin và Son Ye Jin. Các ca khúc được thể hiện tại hôn lễ đều chứa ý nghĩa đặc biệt.

Ngày 31/3, Hyun Bin và Son Ye Jin tổ chức đám cưới. Nhiều ngôi sao nổi tiếng hàng đầu đã tới tham dự lễ cưới để chúc phúc cho họ. Đặc biệt, giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ ca sĩ Gummy, nam ca sĩ Paul Kim và Kim Bum Soo hát tặng cô dâu chú rể tại hôn lễ.

Gummy thể hiện bài hát I Give You My Heart của IU trong nửa đầu buổi lễ. Đặc biệt, đây là ca khúc nhạc phim của Hạ cánh nơi anh, bộ phim lên sóng năm 2019, do Hyun Bin và Son Ye Jin thủ vai chính.

Kết hợp cùng giọng hát truyền cảm của Gummy, I Give You My Heart với ca từ diễn tả lời hứa tình yêu vĩnh viễn không đổi thay đã tạo nên giây phút đặc biệt trong lễ cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin.

"Dù là ngày hạnh phúc hay lúc rã rời mỏi mệt, chỉ mong sao em có thể ở bên anh, cùng bước qua những tháng ngày ấy" là phần lời nổi bật trong ca khúc.

Từ trước khi đám cưới diễn ra, đã có nhiều người hâm mộ bày tỏ hy vọng ca khúc này được biểu diễn tại đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin.

Gummy, Paul Kim và Kim Bum Soo hát chúc mừng tại đám cưới Hyun Bin - Son Ye Jin. Ảnh: Naver.

Tham dự lễ cưới, nam ca sĩ Paul Kim thể hiện bản hit Every Day, Every Moment. Đây là ca khúc nhạc phim Should We Kiss First. Với giai điệu pop ballad nhẹ nhàng, bài hát chứa đựng lời thổ lộ chân thành về tình yêu, thể hiện cặp tình nhân luôn sát cánh bên nhau cả trong ngày tháng đầy khó khăn, lo âu.

Tại khoảnh khắc Son Ye Jin cùng cha tiến vào lễ đường, trên nền nhạc Moon River, Son Ye Jin rơi nước mắt vì cảm động khi cha trao tay cô cho Hyun Bin. Đây là bài hát do Henry Mancini và Johnny Mercer sáng tác cho bộ phim Breakfast at Tiffany's. Giai điệu du dương, mơ mộng và êm đềm của Moon River đã biến ca khúc trở thành điểm nhấn trong lễ cưới.

Ở phần sau của lễ cưới, nam ca sĩ Kim Bum Soo hát tặng bộ đôi ca khúc Only You, nhạc phim Hyde, Jekyll And Me. Đây là bộ phim do Hyun Bin đóng chính vào năm 2015.

Theo Herald Pop, với ca từ ấn tượng "khởi đầu và kết thúc của anh đều là em", Only You là ca khúc thường xuyên được lựa chọn để biểu diễn tại đám cưới. Bài hát diễn tả nỗi lòng người đàn ông với một nửa của mình.