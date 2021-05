Ca khúc của Britney Spears được làm thành nhạc kịch

Vở nhạc kịch nhan đề “Once Upon A One More Time” dự kiến công diễn giới hạn tại Mỹ vào tháng 11.

NME đưa tin vở nhạc kịch được làm dựa trên các ca khúc của Britney Spears sẽ được công diễn tại Washington D.C. vào tháng 11. Thông tin đã được ban tổ chức xác nhận.

Vở nhạc kịch nhan đề Once Upon A One More Time ban đầu được lên kế hoạch ra mắt tại Chicago vào năm 2019 trước khi lùi tới tháng 4/2020. Do ảnh hưởng của Covid-19, Once Upon A One More Time tiếp tục điều chỉnh lịch công diễn lần hai và sẵn sàng lên sân khấu dịp cuối năm nay.

Các bản hit của Britney Spears sẽ được liên kết thành một vở nhạc kịch. Ảnh: NME.

Once Upon A One More Time sẽ được trình diễn giới hạn tại nhà hát Shakespeare Theatre Company, tọa lạc ở Washington D.C., từ ngày 29/11 tới 2/1/2022.

Vở nhạc kịch do Jon Hartmere chấp bút, xoay quanh một câu lạc bộ đọc sách do Lọ Lem, Bạch Tuyết và Tiên Cá tổ chức. Tuy nhiên, hoạt động của câu lạc bộ bị gián đoạn sau khi tiên đỡ đầu mang cho các cô gái đọc cuốn sách nhan đề Bí ẩn nữ quyền.

Từ đây, thế giới quan của các công chúa đã thay đổi mãi mãi. Các nàng nhận ra cuộc đời còn nhiều thứ đáng mong chờ hơn nụ hôn của tình yêu đích thực.

Các ca khúc của Britney Spears sẽ được ba nàng công chúa trình diễn trong vở nhạc kịch. Theo thông tin từ nhà sản xuất, các bản hit như Oops I Did It Again, Lucky, Circus và Toxic đều sẽ xuất hiện.

Danh sách nghệ sĩ tham gia diễn xuất trong vở nhạc kịch Once Upon A One More Time vẫn chưa được công bố.

Về phía Britney Spears, tháng 6 này, cô sẽ ra tòa nghe phán quyết về việc giám hộ của mình. Ê-kíp pháp lý của nữ ca sĩ, lãnh đạo bởi luật sư Samuel D. Ingham III, đã vận động để gạch tên cha cô, ông Jamie Spears, khỏi vị trí người giám hộ hợp pháp của con gái.