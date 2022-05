Ca khúc cho những ai đang cảm thấy không ổn

Trong ca khúc nhạc phim "Hold My Hand", Lady Gaga kêu gọi người yêu nắm lấy tay mình để cùng nhau vượt qua mọi đau đớn.

Năm 1986, sự ra đời của Top Gun không chỉ tạo cú hit tại phòng vé mà còn tác động mạnh mẽ đến văn hóa đại chúng. Đặc biệt, album nhạc phim được khán giả đón nhận nồng nhiệt, đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 200 trong năm tuần liền, tẩu tán hàng triệu bản toàn cầu.

Song, phải mất 36 năm sau các nhà sản xuất mới quyết định thực hiện phần hai Top Gun: Maverick. Dù ngày 24/5 mới chính thức công chiếu, dự án liên tục khiến khán giả xôn xao vì những thông tin liên quan. Trong đó, ca khúc nhạc phim Hold My Hand - do Lady Gaga sáng tác, trình bày và đồng sản xuất – đang là tâm điểm thu hút người hâm mộ.

Khi Lady Gaga viết nhạc phim

Ca khúc được giọng ca Bad Romance viết theo phong cách power ballad, gợi nhớ những sáng tác nổi tiếng của "bà hoàng nhạc phim" Diane Warren - người từng tạo ra hàng loạt bản hit như Because You Loved Me (1996), How Do I Live (1998), There You'll Be (2001)...

Ca khúc là nhạc trong phim bom tấn Top Gun: Maverick ra mắt toàn cầu ngày 24/5.

“Nói với em / rằng anh cần em”, Lady Gaga khẽ thốt lên ngay từ câu đầu tiên trong phần mở màn (intro). Giọng hát của cô được lọc qua auto-tune (phần mềm điều chỉnh tự động) để nghe như tiếng ai đó vang vọng từ xa. Rất nhanh sau đó, nữ ca sĩ mạnh mẽ cất lời thật và khẳng định: “Nắm lấy tay em / mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”.

Đó là thông điệp của bài, cũng là lời cô gái dành cho người yêu vừa trở về sau nhiều năm bôn ba trên đường đời.

Người hát tiếp tục kể chuyện. Cô cảm thấy những đám mây trên trời đang ngả màu xám xịt. Cô nhận ra những vết thương người yêu phải chịu đựng. Gạt bỏ quá khứ, giọng ca luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay đón anh về bên mình.

Câu cuối lời một (verse 1) nối liền phần tiền điệp khúc (pre-chorus) tạo thành câu hỏi: “Tại sao mất quá nhiều thời gian / để anh nói rằng anh cần em?”. Lời hát không mang tính chất hờn trách, mà chỉ nhấn mạnh tình cảm cô dành cho người yêu.

Sau đó, Lady Gaga liên tục hớp hồn người nghe bằng giọng hát đầy nội lực. Nữ ca sĩ dẫn mạch cảm xúc bằng ca từ đậm chất tự sự, để rồi đẩy bài hát lên cao trào khi bước sang điệp khúc.

Sản xuất âm nhạc cùng Lady Gaga là BloodPop – người từng làm việc cùng ca sĩ trong hai album Joanne (2016) và Chromatica (2020). Cuối cùng, nhà sản xuất Benjamin Rice tinh chỉnh đôi chỗ để ca khúc đạt hiệu quả tốt nhất. Bộ ba không thêm thắt quá nhiều gia vị mà sử dụng những nhạc cụ đơn giản. Tiếng violin và tiếng guitar được chèn nhẹ nhàng, trong khi tiếng trống đập liên tục, tạo thành điểm nhấn cho cả bài.

Âm nhạc gợi nhớ phong cách ballad thập niên 1980, điển hình là Take My Breath Away - ca khúc nổi tiếng trong phần phim gốc do nhóm Berlin trình bày, từng thắng giải Oscar và Quả cầu Vàng cho Ca khúc trong phim xuất sắc.

Lady Gaga vừa sáng tác, thể hiện và sản xuất âm nhạc.

Qua lời hát, Lady Gaga cũng cài cắm thông điệp nữ quyền. Ca từ không hề yếu đuối, ủ dột như hình ảnh phụ nữ thường thấy trong các ca khúc thất tình. Trái lại, cô liên tục cất lời động viên chàng trai. Thậm chí ở phần điệp khúc, ca sĩ khuyên anh "hãy khóc đi", "khóc cạn những giọt nước mắt cuối cùng".

Ngôi sao cho phép người đàn ông được quyền yếu đuối bên vòng tay mình. Sau tất cả, cô sẽ luôn bên anh đến khi thấu hiểu tận cùng nỗi lòng.

MV đậm màu hoài cổ

Để làm nổi bật nội dung ca khúc, Lady Gaga mời đạo diễn phim là Joseph Kosinski thực hiện MV. Anh là người nổi tiếng qua các phim hành động như Tron: Legacy (2010) và Oblivion (2013).

Nhà làm phim chọn lối kể cơ bản, không khác biệt nhiều so với các MV nhạc phim thông thường. Anh kết hợp giữa các cảnh đen trắng và màu, đan xen vài phân đoạn mới trong phần hai lẫn cảnh cũ trong bản phim 1986. Tất cả tạo nên một MV đậm màu hoài cổ như ca khúc của Lady Gaga.

Ở những cảnh đầu tiên, ngôi sao ngồi hát bên chiếc trực thăng trong một căn cứ quân sự. Các cảnh khác cho thấy ca sĩ ngồi đánh đàn rồi đi giữa đại lộ vắng vẻ.

Phong cách thời trang của Lady Gaga trở thành điểm thu hút. Trong MV, cô mặc áo tank top màu trắng, kết hợp kính phi công và áo khoác bomber tạo cảm giác mạnh mẽ. Đặc biệt, áo bomber cô chọn chính là chiếc Tom Cruise mặc trong phần phim đầu.

MV cũng khéo léo hé lộ tạo hình tài tử trong vai chính là phi công Pete "Maverick" Mitchell. Sau hơn ba thập niên phục vụ quân đội, gương mặt anh không còn giữ được vẻ trẻ trung nhưng thời trước. Song, ánh mắt của Maverick vẫn luôn kiên quyết và tràn đầy sức sống.

Theo các nhà sản xuất, Hold My Hand được chèn vào phim để phản ánh mối quan hệ giữa Maverick và Penny - tình yêu mới của Maverick do Jennifer Connelly thủ vai. Minh tinh cũng xuất hiện trong MV nhưng các hình ảnh không thể hiện được nhiều nội dung phim.

MV đan xen cảnh đen trắng và có màu để tạo cảm giác hoài cổ.

Khi phát hành đĩa đơn Hold My Hand, Lady Gaga nói trên mạng xã hội rằng năm 1986 khi Top Gun ra mắt cũng là năm cô ra đời. Do đó, dự án mang nhiều ý nghĩa với ca sĩ. Cô dành nhiều năm để sáng tác ca khúc cho phim, nhưng cũng là "cho những ai đang cảm thấy không ổn" và cần chia sẻ.

Ngôi sao giải thích thêm: "Khi bạn thấy cô đơn, buồn bã, bị thế giới loại bỏ, xa rời bản thân và những người khác. Hãy nắm lấy tay tôi. Một ngày nào đó, bạn có thể đủ mạnh mẽ để tự nắm giữ đôi tay chính mình". Theo nữ ca sĩ, ca khúc còn là "lá thư tình" dành tặng cả thế giới khi mọi người vừa trải qua những thời khắc khó khăn nhất.

Phản ứng của giới phê bình dành cho Hold My Hand khá tốt. Một số ý kiến thậm chí còn cho rằng đây sẽ là ứng cử viên nặng ký cho hạng mục Ca khúc trong phim xuất sắc trên đường đua Oscar năm sau.

Một cái bắt tay có thể khiến con người gần nhau hơn. Một cái ôm đủ sức mạnh để xua tan mọi nỗi đau. Thông điệp của Lady Gaga đơn giản nhưng chưa bao giờ cũ kỹ, là một trong những yếu tố giúp ca khúc chạm đến trái tim người nghe.