Ca khúc chính thức của EURO 2020

"We Are the People" được chọn làm ca khúc chính thức của giải đấu EURO 2020 diễn ra ngày 11/6.

Ngày 14/5, theo NME, Bono (thành viên nhóm U2) và The Edge đã cộng tác với nhạc sĩ Martin Garrix để ra mắt We Are the People. Đây là bài hát được chọn làm ca khúc chủ đề chính thức của EURO 2020.

"Việc được hợp tác cùng Bono và The Edge, tạo ra ca khúc cho một trong những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới là trải nghiệm thú vị. Tôi tự hào với những gì đã làm. Cuối cùng tôi đã chia sẻ nó với thế giới", Martin Garrix nói.

Guy-Laurent Epstein, giám đốc tiếp thị của UEFA, cho biết ông vui mừng khi công bố ca khúc chính thức của giải đấu. Epstein khẳng định ông hạnh phúc khi được hợp tác cùng những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới như Martin Garrix, Bono và The Edge.

Ca khúc We Are the People được các ca sĩ thực hiện suốt 3 năm. Ảnh: NME.

"Bóng đá và âm nhạc có sức mạnh gắn kết. Hai thứ này cổ vũ đam mê và cảm xúc của người hâm mộ. Bài hát cũng giúp tiếp cận với khán giả mới. Chúng tôi đã tập hợp đội hình toàn sao để tạo ra ca khúc chính thức của giải đấu.

Theo NME, We Are the People được thực hiện suốt ba năm, với phần lời do Bono viết, phần guitar do The Edge đảm nhận.

EURO 2020 chính thức khởi động tại sân vật động Stadio Olimpico, Rome, Italy ngày 11/6. Trận đầu tiên do Thổ Nhĩ Kỳ đối đầu với chủ nhà Italy.