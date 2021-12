Ca khúc bị gắn nhãn của Kpop

Cream - EXID: EXID theo đuổi phong cách gợi cảm từ đầu sự nghiệp, ca khúc giúp nhóm nổi tiếng Up & Down cũng là một sản phẩm được gắn nhãn 18+. Thậm chí, nhóm phải thay đổi vũ đạo của Up & Down khi biểu diễn trên truyền hình, vì động tác ban đầu của ca khúc khá nhạy cảm. Ngoài bản hit Up & Down, EXID còn phát hành Cream - ca khúc có phần lời nói về một loại "kem" làm hỏng cơ thể phụ nữ.