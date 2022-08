Cả khoang máy bay vỗ tay khi nữ hành khách ngang ngược bị đuổi xuống

Đại diện hãng hàng không xác nhận một phụ nữ bị buộc rời khỏi máy bay vì hành vi “gây rối và sử dụng ngôn từ lăng mạ, không phù hợp”.

Trên chuyến bay của Jetstar từ Phuket (Thái Lan) đến Sydney (Australia) vào cuối tuần trước, một phụ nữ Australia bị ghi lại cảnh chửi bới tiếp viên và các hành khách khác và trên máy bay.

Nguyên nhân người này gây rối là “thất vọng vì không được ngồi ghế cạnh cửa sổ”, theo New York Post.

Phát hiện một số người dùng điện thoại quay hình mình, nữ hành khách nhìn thẳng vào một camera và hét lên “Có chuyện gì thế anh trai?”.

Trong clip khác, người phụ nữ lớn tiếng “Tôi sẽ ra khỏi đây” trong khi cố gắng rời chỗ ngồi của mình. Cô còn chửi thề trong lúc với lấy hành lý từ tủ đồ.

Khi vị khách ngang ngược được yêu cầu xuống khỏi máy bay, cả khoang vỗ tay và reo hò. Nhưng trước khi rời đi, cô còn quay lại, lao về phía một hành khách và nói giọng đe dọa: “Anh vừa gọi tôi là gì cơ?”.

Nữ hành khách gây hỗn loạn trên máy bay vì thích ghế bên sửa sổ nhưng lại phải ngồi cạnh lối đi. Ảnh: News.com.au.

Sau đó, hai hành khách bức xúc đứng bật dậy và xua đuổi người phụ nữ. Cô tiếp tục lượn quanh lối ra và chỉ trỏ, to tiếng một lúc trước khi rời đi.

Jetstar xác nhận một phụ nữ bị đuổi khỏi chuyến bay của hãng vì hành vi gây rối.

“Một hành khách ngang ngược đã bị đuổi khỏi chuyến bay trước khi cất cánh ở Phuket sau khi gây rối và sử dụng ngôn từ lăng mạ, không phù hợp với các khách hàng khác cũng như thành viên tổ bay của chúng tôi”, một phát ngôn viên cho News.com.au biết.

“Lực lượng an ninh sân bay ở Phuket đã đến và hành khách được hộ tống rời khỏi máy bay. Chúng tôi rất coi trọng vấn đề an toàn và an ninh, loại hành vi này sẽ không được dung thứ trên chuyến bay của chúng tôi”, người này nói thêm.