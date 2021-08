Ca khó Ali Hoàng Dương

Ali Hoàng Dương có ngoại hình ưa nhìn, giọng hát tốt và vũ đạo ổn, nhưng vẫn lận đận trên thị trường âm nhạc kể từ ngày giành quán quân The Voice 2017.

Giọng ca sinh năm 1996 gây chú ý trở lại khi tham gia gameshow The Heroes. Ở đó, Ali Hoàng Dương được Nguyễn Hải Phong gọi là người có "giọng hát hay nhất chương trình". Nam ca sĩ biến hóa qua nhiều thể loại, thậm chí thử sức cùng rap.

Nam ca sĩ làm gợi nhớ hình ảnh của chính anh tại The Voice 2017. Khi đó, giọng ca người Bình Thuận cũng tỏa sáng bằng ngoại hình, giọng hát, phong các biểu diễn và vũ đạo vượt trội. Ali Hoàng Dương kể từ ngày đăng quang The Voice mất hút hơn 4 năm, trước khi phần nào được chú ý ở The Heroes.

Những sai lầm

Ali Hoàng Dương khởi đầu The Voice 2017 bằng tiết mục Gương thần ở vòng Giấu mặt. 4 HLV bấm nút chọn Ali Hoàng Dương, rồi tranh cãi quyết liệt để tranh giành thí sinh nặng ký nhất của cuộc thi. Sau cùng, Ali Hoàng Dương chọn về đội Thu Minh.

"Em có mọi yếu tố để trở thành ngôi sao", Thu Minh thốt lên khi chứng kiến tổng thể màn trình diễn ra Ali Hoàng Dương ở sân khấu The Voice. Sau đó, Thu Minh dẫn dắt học trò tiến đến chung kết, rồi đánh bại các ứng viên Anh Tú, Hiền Hồ và Hiền Mai để giành vị trí quán quân.

Ali Hoàng Dương có đủ phẩm chất để nổi tiếng.

Ali Hoàng Dương trở thành hiện tượng sau đêm chung kết vào tháng 6/2017. Dù vậy, anh không tận dụng bước đệm này để ngay lập tức ra ca khúc, đánh dấu tên tuổi trên thị trường. Thay vào đó, nam ca sĩ mất 2 tháng để chuẩn bị, đầu tư cho MV đầu tay Theo anh.

Ca khúc đầu tay của Ali Hoàng Dương có chất lượng ở mức khá, mang âm hưởng pop/dance. Giữa bối cảnh dòng nhạc ballad phủ sóng Vpop, giọng ca sinh năm 1996 quyết định thực hiện cú ngược dòng để phát huy chất liệu sở trường của bản thân, nhưng anh thất bại.

Nam ca sĩ mất hút ở đường đua âm nhạc gần 2 năm. Sau đó ra mắt mini album Xinh lung linh. Khi đó, Ali Hoàng Dương tuyên bố sẽ dễ dàng khi chọn các ca khúc ballad, phù hợp xu hướng hiện tại. Nhưng anh quyết định gạt bỏ yếu tố thị hiếu đám đông để trình làng mini album mang dấu ấn cá nhân.

Các ca khúc Xinh lung linh, Đêm, Ghét, Chậm một phút, hay I'm Jus A Boy từ bàn tay sáng tác của Lưu Thiên Hướng đúng là hướng đến yếu tố chất lượng, sang trọng, đa dạng màu sắc. Nhưng điểm chung của các ca khúc trong mini album khó nghe, dẫn đến không được đón nhận như kỳ vọng.

Cuối năm 2020, Ali Hoàng Dương phát hành MV Đường em đi anh sẽ đi ngược lại. Đây là ca khúc ballad, được sang tác bởi Andiez Nam Trương. Quán quân The Voice từ mục tiêu theo đuổi âm nhạc sang trọng, bỗng quay ngược kế hoạch với một ca khúc ballad thị trường. Hiệu ứng từ Đường em đi anh sẽ đi ngược lại đã vượt trội tất cả sản phẩm trước đó của Ali Hoàng Dương.

Trong Gần 3 năm, Ali Hoàng Dương đi một vòng luẩn quẩn. Anh nổi lên từ một chương trình âm nhạc phục vụ giới trẻ. Sau đó, anh nam ca sĩ chuyển hướng, làm nhạc theo sở thích cá nhân. Đến khi thất bại, Ali Hoàng Dương quay về nơi xuất phát bằng một ca khúc ballad để đánh vào thị hiếu đám đông.

Ali Hoàng Dương đã phung phí quá nhiều thời gian cho những tính toán sai lầm. Để rồi tên tuổi, tầm ảnh hưởng của giọng ca sinh năm 1996 bị bỏ lại so với nhiều đồng nghiệp có cùng xuất phát điểm.

Ali Hoàng Dương thiếu gì?

Zing đặt câu hỏi cho một nhạc sĩ có tên tuổi về chuyện tại sao có nhiều giọng hát nổi trội, đa sắc màu nhưng mãi lận đận, được trả lời ngắn gọn: "Vì không có hit".

Hai năm trước, Ali Hoàng Dương từng thẳng thắn thừa nhận câu chuyện, sẽ rất khó để đánh bật tên tuổi ở Vpop nếu chưa trình làng một sản phẩm thật sự ấn tượng ở góc độ được chú ý. Chính nam ca sĩ cũng cảm thấy sốt ruột khi thời gian làm nghề không ngắn, nhưng tên tuổi chưa thể bật lên.

Tính cả 4 năm Ali Hoàng Dương tham gia đường đua âm nhạc, anh ra mắt 1 mini album, 6 MV và có tổng hơn 10 ca khúc. Đường em đi anh sẽ đi ngược lại - hút hơn 5 triệu lượt xem - hiện là MV solo được đón nhận nhất của Ali Hoàng Dương.

Đầu năm nay, nam ca sĩ góp giọng trong ca khúc nhạc phim Cha già rồi đúng không, đã có 13 triệu lượt nghe. Ali Hoàng Dương đang tạo guồng quay ổn nhất sau 4 năm, với bước đệm từ Đường em đi anh sẽ đi ngược lại, gây thiện cảm qua Cha già rồi đúng không, và anh đang được chú ý ở The Heroes.

Nhìn từ chuyển động thị trường âm nhạc, về cơ bản có 2 công thức tạo nên thành công cho một ca sĩ. Hiện có một nhóm ca sĩ được hỗ trợ từ ê-kíp cố định, sẽ đảm đương mọi quá trình sản xuất.

Như chia sẻ từ nhà sản xuất Châu Đăng Khoa: "Khi được ê-kíp hỗ trợ, ca sĩ chỉ cần hát hay, diễn giỏi là xong". Binz và Sơn Tùng M-TP là 2 trường hợp điển hình đang thành công theo cách này.

Trong khi đó, một số ca sĩ không cần ê-kíp cố định, nhưng thành công từ sự linh hoạt. Cụ thể là với từng sản phẩm, nghệ sĩ sẽ hợp tác theo từng ê-kíp khác nhau, thông thường ở các vai trò producer (sản xuất âm nhạc), sáng tác, sản xuất MV.

Jack, Erik, Đức Phúc và nhiều giọng ca tên tuổi đang hoạt động trên thị trường theo mô hình như thế.

Ali Hoàng Dương hiện không có ê-kíp đủ tầm, đặc biệt ở yếu tố định hướng. Nam ca sĩ có thể làm mọi thứ, từ hát, rap, trình diễn sân khấu và đủ sức "cân" mọi thể loại. Nhưng nam ca sĩ cần sự định hướng chuẩn xác để đi theo con đường nhất quán, khiến khán giả phải nhắc đến anh bằng một "màu sắc" cụ thể.

Cách Ali Hoàng Dương tỏa sáng ở The Heroes, hay The Voice đều cho ra một mẫu số chung. Đó là sự đa dạng, biến hóa liên tục rất phù hợp để gây ấn tượng trong một cuộc thi ngắn hạn. Nhưng trên đường đua âm nhạc dài hơi, với nhiều đối thủ, việc định hình phong cách cần được Ali Hoàng Dương đặt lên hàng đầu.