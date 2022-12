Khởi tố 14 người cá độ bóng đá trên 80 tỷ đồng

Ngày 24/12, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa khởi tố 14 người trong đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch trên 80 tỷ đồng.

Những người bị khởi tố gồm Trần Văn Thọ (43 tuổi), Bùi Vũ Chương (40 tuổi), Nguyễn Tiến Vy (40 tuổi), Nguyễn Tiến Dũng (40 tuổi), Nguyễn Quốc Hòa (46 tuổi), Nguyễn Quốc Hiến (47 tuổi), Nguyễn Thế Huỳnh (52 tuổi), Nguyễn Minh Tâm (47 tuổi), Lưu Văn Cảnh (52 tuổi), Trần Hoài Việt (51 tuổi), Nguyễn Minh Lâm (44 tuổi), Trần Thiện Thanh Toàn (43 tuổi), Phạm Tiến Dũng (49 tuổi), Nguyễn Thanh Tâm (42 tuổi), đều trú ở thị xã Buôn Hồ.

Sau thời gian tích cực xác minh, điều tra, vào ngày 10/12, Công an thị xã Buôn Hồ đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ, chia làm 17 tổ công tác đồng loạt vây bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các nghi phạm.

Các nghi phạm tại cơ quan công an.

Đường dây cá độ bóng đá do Trần Văn Thọ, Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Quốc Hiến cầm đầu. Để đối phó với cơ quan công an, 3 người này không gặp trực tiếp để giao dịch mà dùng tin nhắn điện thoại trao đổi, nhắn tin cá cược bóng đá ăn tiền; thường xuyên thay đổi sim rác điện thoại, xóa tin nhắn hàng ngày và liên tục thay đổi địa điểm hoạt động. Quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ 33 điện thoại di động, nhiều sổ sách ghi chép, thẻ ATM và các công cụ, phương tiện phục vụ việc đánh bạc.

Qua đấu tranh bước đầu, những người này khai nhận đã thực hiện hành vi cá độ bóng đá với số tiền giao dịch khoảng 400 triệu đồng/ngày, tổng số tiền đã giao dịch để đánh bạc đến thời điểm bị phát hiện, xử lý ước tính khoảng hơn 80 tỷ đồng .

Công an Thị xã Buôn Hồ đang tiếp tục tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc để xử lý những người liên quan khác trong đường dây cá độ bóng đá trên theo quy định của pháp luật.