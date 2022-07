Cá chết hàng loạt ở Hà Tĩnh

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, lấy mẫu nước... để tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt tại đập Khe Lang ở Hà Tĩnh.

Sáng 15/7, ông Trần Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh), cho biết đại diện đơn vị đã trực tiếp xuống đập Khe Lang nằm trên địa bàn hai huyện Đức Thọ và Can Lộc để lấy mẫu nước, mẫu cá nhằm phân tích, tìm hiểu nguyên nhân cá chết hàng loạt tại hồ này vừa qua.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND xã Thường Nga, huyện Can Lộc, thông tin từ ngày 6/7 đến nay, tại đập Khe Lang nằm trên địa bàn xã Thường Nga (huyện Can Lộc) và xã An Dũng (huyện Đức Thọ) xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân.

Qua kiểm tra cho thấy một lượng cá mè, cá diếc chết trôi dạt về hạ lưu cống xả của đập Khe Lang và trôi dạt vào bờ thuộc hai xã An Dũng, Thường Nga. Để xác định nguyên nhân và có giải pháp khắc phục tình trạng cá chết tại hồ Khe Lang, UBND xã Thường Nga đã có báo cáo gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Can Lộc cùng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc.

Theo quan sát của TTXVN chiều 14/7, tình trạng cá chết tại hồ Khe Lang nằm trên địa bàn xã Thường Nga vẫn diễn ra. Cá chết trắng trôi dạt vào bờ có khối lượng hàng chục kg.

Ông Nguyễn Trung Kiên cho biết thêm trong khi chờ các cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân về tình trạng cá chết nói trên, chính quyền xã Thường Nga huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên xã dọn dẹp vệ sinh, thu gom chôn lấp số cá chết trôi dạt vào bờ, tránh tình trạng ô nhiễm môi trường tại hồ Khe Lang.