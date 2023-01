Cá chép tụt giá gấp 3 trước ngày ông Công, ông Táo

Cá chép phân loại theo kích cỡ, phổ biến 2 loại nhỏ từ 20-25 con/kg, loại to 10-15 con/kg và còn cả các loại rất nhỏ, cỡ lớn, rất lớn,... "Năm nay do được mùa, nguồn cung lớn nên giá thành sụt giảm so với mọi năm. Loại cá chọn tại chợ có giá khoảng 90.000-120.000 đồng/kg, còn loại múc thẳng lên không chọn chỉ từ 60.000 đồng/kg", anh Quyền, tiểu thương tại chợ Yên Sở cho biết.