Cá cảnh tự nạp tiền, chơi game ở Nhật Bản

Không chỉ biết chơi game, bầy cá cảnh ở Nhật Bản còn thay đổi hình đại diện của chủ, đăng nhập vào cửa hàng ứng dụng của Nintendo Switch, thiết lập tài khoản Pay Pal và thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng.

Tất cả hoạt động dường như được phát trực tiếp trong thời gian thực trên Internet, theo CNN.

Bầy cá là vật nuôi của một YouTuber có tên Mutekimaru. Người đàn ông này sở hữu kênh khá nổi tiếng trong cộng đồng game thủ nhờ đăng tải những video ghi cảnh bầy cá cảnh tetra chơi trò chơi điện tử.

Để làm được điều đó, Mutekimaru cài đặt phần mềm phát hiện và theo dõi chuyển động phức tạp trong bể cá, cho phép những chú cá điều khiển chiếc Nintendo Switch từ xa.

Công nghệ cùng với khả năng thành thạo của loài cá đã dẫn đến sự kiện bất ngờ diễn ra hồi đầu tháng 1. Mutekimaru đang livestream trò chơi Pokémon thì game bất ngờ gặp lỗi hệ thống và bảng điều khiển trở lại màn hình chính. Khi đó, game thủ chọn rời màn hình và nghỉ ngơi.

Trong lúc đó, bầy cá cảnh vẫn bơi lội như thường ngày và dường như tiếp tục điều khiển máy chơi game từ bể nước.

Trong 7 tiếng tiếp theo, chúng được cho là đã thay đổi tên tài khoản Switch của chủ nuôi, đăng nhập 2 lần vào cửa hàng ứng dụng Nintendo - nơi người dùng có thể mua trò chơi và nội dung có thể tải xuống khác.

Bầy cá cũng đánh dấu “đã đọc” các điều khoản và điều kiện pháp lý, tải xuống hình đại diện mới và thậm chí thiết lập tài khoản Pay Pal từ Switch - gửi email cho Mutekimaru trong quá trình đó, theo nội dung từ buổi phát trực tiếp cho thấy.

Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Bầy cá còn nạp thêm 500 yen (khoảng 4 USD ) từ thẻ tín dụng của Mutekimaru vào tài khoản Switch, vô tình tiết lộ thông tin thẻ tín dụng của nam game thủ trong quá trình livestream.

Sự cố phát sóng trực tiếp này không chỉ thu hút nhiều lượt bình luận trên YouTube, mà còn lan truyền sang các nền tảng mạng xã hội khác, nơi hàng nghìn người Nhật Bản chia sẻ niềm vui khi xem buổi livestream.

Mutekimaru cho biết anh đã liên hệ với Nintendo để giải thích những gì đã xảy ra và yêu cầu hoàn lại 500 yen. Nintendo từ chối bình luận với CNN, với lý do bảo mật thông tin khách hàng.

