Buzz cùng mèo máy đi lạc tới tương lai trong 'Lightyear'

"Lightyear" là tác phẩm ngoại truyện của thương hiệu Toy Story ăn khách. Phim khai thác cuộc đời phi hành gia huyền thoại Buzz Lightyear.

Polygon đưa tin trailer thứ hai cho bộ phim hoạt hình Lightyear vừa được công bố. Bộ phim hoạt hình thuật lại cuộc đời và những chuyến phiêu lưu của Buzz Lightyear (Chris Evans), phi hành gia đã trở thành nguyên mẫu cho món đồ chơi cùng tên được yêu thích xuất hiện trong loạt phim Toy Story

Mở đầu trailer, khán giả được thấy cuộc sống thường nhật của phi hành gia Buzz. Nhưng rất nhanh, do một trục trặc kỹ thuật, anh bị gửi tới tương lai xa cách thực tại nhiều thập kỷ. Tại chân trời mới, Buzz đụng độ những con robot hiếu chiến và kẻ thù nguy hiểm Zurg. Chàng phi hành gia cũng bất đắc dĩ bị kéo vào cuộc chiến tranh đang hồi ác liệt.

Sau một trục trặc kỹ thuật, Buzz Lightyear đã lạc tới tương lai và sát cánh với đội quân kháng chiến nơi đây. Ảnh: Pixar.

Ở tương lai, Buzz cũng gặp gỡ nhiều đồng đội mới đáng mến, do dàn nghệ sĩ nổi tiếng góp giọng như Taika Waititi, Keke Palmer và Dale Soules. Đảm nhận việc lồng tiếng cho nhân vật người bạn tốt nhất của Buzz trong hiện tại cùng cháu gái cô ở tương lai là Uzo Aduba. Bộ phim là tác phẩm tiếp theo của xưởng hoạt hình Pixar sau Turning Red (2021) và tồn tại như một ngoại truyện của Toy Story.

Lightyear do Angus MacLane đạo diễn. Anh là đồng tác giả của phim hoạt hình Finding Dory (2016). Kịch bản phim được Pete Docter - biên kịch đứng sau thành công của loạt phim đình đám Up, Inside Out, Soul và Monsters Inc. - chấp bút. Phim dự kiến phát hành tại rạp Bắc Mỹ từ 17/6.