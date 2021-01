BUV nhận hồ sơ đăng ký học bổng Đại sứ Vương quốc Anh năm 2021

Hải Phòng cho học sinh nghỉ học nếu thời tiết dưới 10 độ C

Hải Phòng sẽ cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ khi nhiệt độ dưới 10 độ C. Bậc THCS, THPT cũng được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C.