Busquets giã từ tuyển Tây Ban Nha

Tối 16/12 (giờ Hà Nội), Busquets tuyên bố giã từ tuyển Tây Ban Nha trên trang cá nhân. Anh chia sẻ: "Sau gần 15 năm, 143 trận đấu, đã đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt đến đội tuyển quốc gia".

"Tôi xin cảm ơn những người đã cùng tôi đi trên con đường này, từ Vicente del Bosque, người đã cho tôi cơ hội đá chính, đến Luis Enrique vì đã cho tôi tận hưởng đến giây cuối cùng. Tôi cũng cảm ơn sự sự tin tưởng của Julen Lopetegui, Fernando Hierro hay Robert Moreno và toàn bộ ban huấn luyện", Busquets viết.

Ngoài ra, Busquets còn gửi lời chúc may mắn tới các đồng đội cũng như tân HLV Luis de la Fuente.

Busquets bắt đầu khoác áo tuyển Tây Ban Nha từ năm 2009, có 143 lần ra sân và ghi được 2 bàn cho "La Roja". Anh góp mặt trong giai đoạn thống trị của bóng đá Tây Ban Nha khi vô địch World Cup 2010 và EURO 2012.

Ở World Cup 2022, Busquets vẫn là nhân tố quan trọng của Tây Ban Nha dưới thời HLV Luis Enrique. Anh đá chính cả 4 trận, đóng góp nhiều trong lối chơi của đội bóng. Tuy nhiên, anh lại là một trong 3 cầu thủ đá hỏng trong loạt luân lưu với Morocco ở vòng 1/8.

Giờ đây, Busquets sẽ tập trung 100% cho Barca. Hợp đồng giữa anh và đội chủ sân Camp Nou kết thúc vào cuối mùa giải 2022/23. Theo Goal, Busquets nhiều khả năng sẽ không gia hạn với Barca, chuyển tới đội bóng khác theo dạng chuyển nhượng tự do.

