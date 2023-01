Búp bê ma ám 'M3GAN' nổi tiếng nhờ điệu nhảy viral trên TikTok

Chính đạo diễn của bộ phim cũng không ngờ nhân vật người máy giết người lại nổi tiếng nhờ điệu nhảy đăng trên TikTok. Rất nhiều người đến rạp chỉ để xem đoạn nhảy của M3GAN.

Hashtag #M3GAN đã thu về hơn 954,4 triệu lượt xem trên TikTok. Ảnh: Universal Picture.

M3GAN là bộ phim kinh dị mới ra rạp gần đây và gây ấn tượng với khán giả trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z. Nhưng ít ai biết rằng trước khi đến màn ảnh rộng, búp bê ma ám M3GAN đã là một hiện tượng thịnh hành trên mạng xã hội.

Trong đoạn trailer phim, điệu nhảy kỳ lạ nhưng đầy ám ảnh và có phần đáng sợ của M3GAN đã thu hút không ít bạn trẻ. Cô người máy AI đã xoay vai, vung tay, nhào lộn trên nền nhạc remix bài “It’s Nice to Have a Friend” của Taylor Swift. Trong bộ phim, điệu nhảy của M3GAN xuất hiện cùng với bài “Walk the Night” đình đám của Skatt Brothers.

Điệu nhảy đình đám của búp bê M3GAN. Ảnh: Universal Picture.

Nhân vật búp bê AI giết người do Amie Donald thủ vai cùng với sự hỗ trợ của hiệu ứng hình ảnh, kỹ xảo cơ khí và thủ pháp điều khiển con rối. Cô bé cũng là người đã biên đạo điệu nhảy, khiến thành công của nó vượt ngoài mong đợi của bộ phim.

Điệu nhảy đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên hàng loạt mạng xã hội như TikTok, Twitter. Trên TikTok, hashtag #M3GAN đã thu về hơn 954,4 triệu lượt xem, còn #M3GANDANCE có tổng cộng 186,5 triệu lượt xem.

Cư dân mạng còn gọi M3GAN là biểu tượng đồng tính (queer icon). Điệu nhảy của cô người máy giết người đều xuất hiện ở tất cả sự kiện quảng bá bộ phim. Một số người còn đặt video M3GAN nhảy cùng với điệu nhảy “Wednesday” nổi tiếng của Jenna Ortega.

“News feed của tôi toàn là những người yêu thích M3GAN”, một người dùng Twitter chia sẻ. Một người khác còn đăng tải cảnh phim M3GAN hát cho Cady và nói rằng: “M3GAN sẽ một tay đưa bài hit Titanium của Sia trở lại ngôi vương bảng xếp hạng âm nhạc”.

“Tôi hy vọng mọi người sẽ yêu thích cô người máy M3GAN, nhưng không ngờ cô ấy lại được yêu thích đến vậy. Tôi cảm thấy rất bàng hoàng, khó tin”, đạo diễn Gerard Johnstone chia sẻ với NBC News.

Viết tắt của Model 3 Generative Android, M3GAN do Gerard Johnstone đạo diễn và có sự tham gia của Allison Williams và Violet McGraw. M3GAN kể về một nhà sản xuất tạo ra người bạn AI cho trẻ em. Người này thử nghiệm con búp bê với cháu gái Cady của mình mà không nhận ra nó đã bắt đầu phát triển trí tuệ của riêng mình. Cuối cùng, búp bê đã nổi cơn thịnh nộ đã có thể kiểm soát được cô gái.

Nhân vật người máy M3GAN với điệu nhảy kỳ quái đã nhanh chóng gây bão trên TikTok và được nhiều bạn trẻ nhảy theo. Song, đạo diễn Johnstone cho biết ý định tạo ra M3GAN ban đầu của họ không hề lường trước cô sẽ trở thành hiện tượng TikTok như hiện tại. Mặc dù không sử dụng TikTok, Johnstone vẫn hiểu rõ sức ảnh hưởng của TikTok đối với các cô gái và cách những video trên nền tảng này lan truyền và gắn kết họ.

Vị đạo diễn nói ông muốn mang những trải nghiệm này vào bộ phim của mình. “Cảnh M3GAN và Cady nhảy ở đầu bộ phim cùng nhau chính là một biểu hiện của đời thực”, Johnstone nói.

Búp bê AI M3GAN. Ảnh: Universal Pictures.

Nói với Los Angeles Times, diễn viên Amie Donald đóng M3GAN cho biết đạo diễn đã yêu cầu cô bé nhảy sao cho vừa mang lại cảm giác đáng sợ nhưng cũng vừa tỏ vẻ lơ đãng. Kết quả cho thấy cô bé đã diễn rất tròn trịa bởi khán giả đều cảm thấy sợ hãi và giải trí khi xem điệu nhảy này.

Nữ diễn viên Allison Williams trong vai nhà sản xuất đồ chơi Gemma cho rằng phản ứng của cư dân mạng cho thấy họ rất thấu hiểu nhân vật AI có nội tâm phức tạp này. “Những ảnh chế, video nhảy theo điệu nhảy chính là bằng chứng thể hiện khán giả hiểu và yêu nhân vật này như thế nào. M3GAN giờ đã thuộc về công chúng. Điều này thật tuyệt vời”, nữ diễn viên chia sẻ.