Buôn hơn 400 sản phẩm trang sức làm từ ngà voi

Khởi tố người đàn ông bán hơn 10 kg nhẫn, vòng làm từ ngà voi

0 101

Lợi lên mạng đặt mua các sản phẩm làm từ ngà voi về bán kiếm lời thì bị công an bắt giữ. Công an thu giữ tại nhà nghi can này 10,9 kg các loại nhẫn, vòng được chế tác từ ngà voi.