Buổi huấn luyện cuối năm của nữ sinh cảnh sát

Sau khi nhận giấy báo trúng tuyển cách đây 3 tháng, chúng tôi được huấn luyện nghiệp vụ tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Tại đây, tôi được rèn luyện cùng hơn 1.000 học viên của 5 trường công an gồm Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân và Đại học Phòng cháy Chữa cháy.