Buổi diễn tập lễ nhậm chức của ông Biden bị hoãn

Chuyến đi bằng tàu Amtrak của tổng thống đắc cử Joe Biden tới Washington, dự kiến diễn ra vào ngày 18/1, cũng đã bị hủy bỏ.

Politico dẫn hai nguồn thạo tin cho biết buổi diễn tập cho lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến diễn ra ngày 17/1, nhưng đã bị lùi lại do lo ngại về an ninh. Nguồn tin trên cũng cho biết buổi diễn tập được lên kế hoạch lại vào ngày 18/1.

Sau cuộc bạo loạn ở Washington vào tuần trước đó, các quan chức đã thắt chặt an ninh tại khu phức hợp Capitol. Vệ binh Quốc gia Mỹ cũng dự kiến sẽ triển khai hơn 20.000 lính để đảm bảo an toàn.

Các nhà lập pháp hàng đầu và quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã được cảnh báo về mối đe dọa gia tăng xung quanh lễ nhậm chức. FBI cũng cảnh báo về khả năng xảy ra những cuộc biểu tình vũ trang ở tất cả 50 bang trên khắp nước Mỹ vào ngày 20/1.

Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia đứng bên ngoài Điện Capitol, Mỹ, vào ngày 14/1 tại Washington, D.C. An ninh đã được tăng cường trên khắp Washington từ sau vụ đột nhập Điện Capitol vào 6/1, và sẽ tiếp diễn cho đến đến lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử. Ảnh: Stefani Reynolds.

Đội ngũ của tống thống đắc cử đã hủy chuyến đi Amtrak từ Wilmington đến Washington, vốn dự định diễn ra vào ngày 18/1, vì những quan ngại về an ninh tăng cao.

Ủy ban nhậm chức của tổng thống từ chối bình luận về sự thay đổi này. Cơ quan Mật vụ Mỹ và Ủy ban Liên hợp Quốc hội Mỹ về lễ nhậm chức Tổng thống không phản hồi yêu cầu bình luận.

Nhóm của ông Biden cũng đưa Lisa Monaco - người từng là cố vấn Bộ An ninh Nội địa trong chính quyền ông Barack Obama - làm cố vấn tạm thời về an ninh xung quanh lễ nhậm chức. Monaco, người được ông Biden đề cử làm thứ trưởng Bộ Tư pháp, đã tạm dừng các hoạt động liên quan đến đề cử để lo việc về an ninh trong quá trình chuyển giao quyền lực.

"Bà Monaco sẽ hỗ trợ tổng thống đắc cử và làm việc với cố vấn an ninh quốc gia, cố vấn an ninh nội địa tiếp theo và các quan chức thực thi pháp luật và an ninh hiện tại, bao gồm cả Cơ quan Mật vụ Mỹ về kế hoạch cho lễ nhậm chức", một phát ngôn viên cho biết.

"Với những mối đe dọa hiện có, vai trò tạm thời của bà Monaco sẽ chỉ tập trung vào giai đoạn dẫn đến lễ nhậm chức", người này nói thêm.

Ông Biden đã nhận được một báo cáo hôm 13/1 về các mối đe dọa an ninh từ FBI, Sở Mật vụ và các quan chức an ninh quốc gia.